“Rimbalzi e rimbalzati”: torna “Luci a Masnago” con ospite Claudio Piovanelli

La vittoria della Openjobmetis a Cremona ha permesso ai biancorossi un mini-rimbalzo verso l’alto in classifica dopo il tremendo KO con Udine. Un successo propiziato da un’inattesa e larga vittoria… a rimbalzo (52-39) oltre che da una bella difesa e da una prova di grande impatto dell’esordiente Carlos Stewart.

Questo sarà il primo argomento proposto dalla nona puntata di “Luci a Masnago”, la trasmissione di approfondimento che torna dopo la pausa di campionato e va in onda in diretta giovedì 11 dicembre dalle ore 14 su Radio Materia. Nel corso dell’episodio poi si parlerà del rendimento troppo deludente di Allerik Freeman – a proposito di “rimbalzati” – e della prossima e durissima giornata quando la squadra di Kastritis farà visita alla capolista Brescia. In quella che è, ovviamente, anche “la partita” per Giancarlo Ferrero.

L’OSPITE: CLAUDIO PIOVANELLI

Nell’ultima parte di trasmissione i tre conduttori – Matteo Bettoni, Francesco Brezzi e Damiano Franzetti – dialogheranno con Claudio Piovanelli, protagonista della rubrica “Gente di Masnago” e ospite di giornata. Piovanelli è il “decano” dell’attuale tribuna stampa del palasport e ci racconterà il suo lunghissimo rapporto con la Pallacanestro Varese di cui ha raccontato alcune vicende epiche ai tempi di Radio Varese oltre che sulle colonne della Prealpina.

PER PARTECIPARE E RIASCOLTARE

Durante la trasmissione ci sarà spazio anche per i vostri messaggi che possono essere inviati via WhatsApp al numero 353.4848857 o in forma scritta o con un vocale. L’episodio sarà quindi disponibile da metà pomeriggio in formato podcast su tutte le principali piattaforme di ascolto: CLICCANDO QUI trovate le puntate precedenti (su Spreaker).

DAL PARQUET: CREMONA-VARESE

Per chi vuole rivivere la vittoria della OJM a Cremona, è disponibile l’altro podcast cestistico di VareseNews, Dal Parquet (nel box soprastante). Trovate le pagelle ai biancorossi firmate da Damiano Franzetti, il punto tecnico di Roberto Conti, le parole in sala stampa di Kastritis e altro ancora. Anche Dal Parquet è pubblicato su tutte le più importanti piattaforme audio.