Sant’Ambrogio: viaggio tra arte, fede e musica a Morazzone
Sabato 6 dicembre, alle 21.00, la Chiesa Parrocchiale di Morazzone ospiterà “Sant’Ambrogio: il volto e l’anima”, conferenza d’arte ed elevazione musicale con Luca Frigerio, giornalista, scrittore ed esperto d’arte tra i più autorevoli divulgatori dell’ambiente ambrosiano.
L’iniziativa è organizzata dalla Parrocchia di Sant’Ambrogio con il patrocinio del Comune di Morazzone.
L’incontro proporrà un viaggio attraverso la storia e l’iconografia di Sant’Ambrogio, patrono della Chiesa ambrosiana e della comunità di Morazzone: un percorso tra arte, fede e tradizioni che toccherà anche alcune opere conservate nella chiesa parrocchiale, tra cui l’affresco attribuito a Pier Francesco Mazzucchelli, dettoil Morazzone, e il dipinto seicentesco di scuola lombarda raffigurante il santo in abiti pontificali.
La serata sarà arricchita da momenti di elevazione musicale.
Al termine, sul sagrato, vin brûlé e panePone offerto dal Gruppo Alpini e dalla Pro Loco.
L’ingresso è a offerta libera “pro restauri”.
Un evento inserito nella Festa Patronale di Sant’Ambrogio
La conferenza apre il programma della Festa Patronale del 6–7 dicembre, che domenica prevede:
Concerto delle campane (ore 10.40)
Messa solenne delle ore 11.15 presieduta da Padre Franco Parrocchetti, nativo morazzonese, nel 55° anniversario di ordinazione sacerdotale Pranzo comunitario in oratorio (ore 13.00, su prenotazione)
Tombolata in oratorio (ore 15.00)
