Varese News

Varese Laghi

Sant’Ambrogio: viaggio tra arte, fede e musica a Morazzone

Sabato 6 dicembre, alle 21.00, la Chiesa Parrocchiale di Morazzone ospiterà “Sant’Ambrogio: il volto e l’anima”, conferenza d’arte ed elevazione musicale con Luca Frigerio, giornalista, scrittore ed esperto d’arte

Generico 01 Dec 2025

Sabato 6 dicembre, alle 21.00, la Chiesa Parrocchiale di Morazzone ospiterà “Sant’Ambrogio: il volto e l’anima”, conferenza d’arte ed elevazione musicale con Luca Frigerio, giornalista, scrittore ed esperto d’arte tra i più autorevoli divulgatori dell’ambiente ambrosiano.

L’iniziativa è organizzata dalla Parrocchia di Sant’Ambrogio con il patrocinio del Comune di Morazzone.
L’incontro proporrà un viaggio attraverso la storia e l’iconografia di Sant’Ambrogio, patrono della Chiesa ambrosiana e della comunità di Morazzone: un percorso tra arte, fede e tradizioni che toccherà anche alcune opere conservate nella chiesa parrocchiale, tra cui l’affresco attribuito a Pier Francesco Mazzucchelli, dettoil Morazzone, e il dipinto seicentesco di scuola lombarda raffigurante il santo in abiti pontificali.

La serata sarà arricchita da momenti di elevazione musicale.
Al termine, sul sagrato, vin brûlé e panePone offerto dal Gruppo Alpini e dalla Pro Loco.
L’ingresso è a offerta libera “pro restauri”.

Un evento inserito nella Festa Patronale di Sant’Ambrogio
La conferenza apre il programma della Festa Patronale del 6–7 dicembre, che domenica prevede:
Concerto delle campane (ore 10.40)
Messa solenne delle ore 11.15 presieduta da Padre Franco Parrocchetti, nativo morazzonese, nel 55° anniversario di ordinazione sacerdotale Pranzo comunitario in oratorio (ore 13.00, su prenotazione)
Tombolata in oratorio (ore 15.00)

 

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.