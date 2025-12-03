Sant’Ambrogio: viaggio tra arte, fede e musica a Morazzone

Sabato 6 dicembre, alle 21.00, la Chiesa Parrocchiale di Morazzone ospiterà “Sant’Ambrogio: il volto e l’anima”, conferenza d’arte ed elevazione musicale con Luca Frigerio, giornalista, scrittore ed esperto d’arte tra i più autorevoli divulgatori dell’ambiente ambrosiano.

L’iniziativa è organizzata dalla Parrocchia di Sant’Ambrogio con il patrocinio del Comune di Morazzone.

L’incontro proporrà un viaggio attraverso la storia e l’iconografia di Sant’Ambrogio, patrono della Chiesa ambrosiana e della comunità di Morazzone: un percorso tra arte, fede e tradizioni che toccherà anche alcune opere conservate nella chiesa parrocchiale, tra cui l’affresco attribuito a Pier Francesco Mazzucchelli, dettoil Morazzone, e il dipinto seicentesco di scuola lombarda raffigurante il santo in abiti pontificali.

La serata sarà arricchita da momenti di elevazione musicale.

Al termine, sul sagrato, vin brûlé e panePone offerto dal Gruppo Alpini e dalla Pro Loco.

L’ingresso è a offerta libera “pro restauri”.

Un evento inserito nella Festa Patronale di Sant’Ambrogio

La conferenza apre il programma della Festa Patronale del 6–7 dicembre, che domenica prevede:

Concerto delle campane (ore 10.40)

Messa solenne delle ore 11.15 presieduta da Padre Franco Parrocchetti, nativo morazzonese, nel 55° anniversario di ordinazione sacerdotale Pranzo comunitario in oratorio (ore 13.00, su prenotazione)

Tombolata in oratorio (ore 15.00)