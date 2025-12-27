Santo Stefano da record al cinema: Checco Zalone trascina gli incassi

Il cinema italiano torna a macinare numeri importanti. Santo Stefano 2025 ha fatto registrare incassi per 11,18 milioni di euro e oltre 1,3 milioni di spettatori, diventando la giornata più ricca del periodo post-Covid e il terzo miglior 26 dicembre dal 2000, secondo i dati Cinetel. I numeri testimoniano una riscoperta del cinema durante le feste: rispetto al 26 dicembre 2024 gli incassi sono cresciuti del 205%, mentre il confronto con la settimana precedente segna un +507%.

Grande protagonista di questa rinascita è stato Checco Zalone con “Buen Camino“, il nuovo film diretto da Gennaro Nunziante. Solo nella giornata di venerdì 26 dicembre l’incasso è stato di 7,9 milioni di euro con quasi 974 mila spettatori: il miglior risultato di sempre per un 26 dicembre. Dopo due giorni di programmazione il totale ha raggiunto 13,76 milioni di euro, numeri che ricordano i grandi successi del comico pugliese come “Quo Vado” e “Tolo Tolo”.

Il film si colloca già come maggior incasso italiano della stagione cinematografica 2025-26 e ha superato in due giorni i migliori esordi del cinema italiano degli ultimi dieci anni. Da inizio anno solo “FolleMente” di Paolo Genovese aveva fatto meglio, ma è un primato destinato a durare poco.

Al secondo posto della classifica si posiziona “Avatar: Fuoco e Cenere” di James Cameron, con 1,62 milioni di euro nel solo Santo Stefano e un totale di 12,2 milioni dopo dieci giorni. Terzo “Norimberga” seguito da “Zootropolis 2“.