Scontro a mezzanotte a Cassano Magnago, sei persone soccorse
L'incidente in via Oliva, zona Soiano. Due i feriti trasferiti in ospedale
Sei persone sono state soccorse nella notte di domenica 28 dicembre a Cassano Magnago, poco prima della mezzanotte, a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Oliva, zona Soiano.
Il 118 è intervenuto con due ambulanze inviate dalla sede della Croce Rossa di Gallarate: gli operatori hanno soccorso due ragazze di 16 e 17 anni, due ragazzi di 16 e 19 anni, una donna di 43 anni e un bambino di 9.
Due delle persone ferite sono state poi trasferite in ospedale con ferite o traumi, ma non in pericolo di vita. Una è stata portata a Legnano, l’altra all’ospedale pediatrico Del Ponte di Varese.
Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Busto Arsizio.
