Scontro a mezzanotte a Cassano Magnago, sei persone soccorse

L'incidente in via Oliva, zona Soiano. Due i feriti trasferiti in ospedale

Sei persone sono state soccorse nella notte di domenica 28 dicembre a Cassano Magnago, poco prima della mezzanotte, a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Oliva, zona Soiano.

Il 118 è intervenuto con due ambulanze inviate dalla sede della Croce Rossa di Gallarate: gli operatori hanno soccorso due ragazze di 16 e 17 anni, due ragazzi di 16 e 19 anni, una donna di 43 anni e un bambino di 9.

Due delle persone ferite sono state poi trasferite in ospedale con ferite o traumi, ma non in pericolo di vita. Una è stata portata a Legnano, l’altra all’ospedale pediatrico Del Ponte di Varese.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Busto Arsizio.

Pubblicato il 29 Dicembre 2025
