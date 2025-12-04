“Se 17 milioni vi sembrano pochi…”. Airoldi e Saronno Civica rispondono alle critiche sulla manutenzione delle scuole

L’ex sindaco Augusto Airoldi e la lista Saronno Civica respingono le critiche che in questi giorni sono state avanzate nei confronti dell’operato della precedente amministrazione da componenti dell’attuale maggioranza, in merito alla questione scuole.

A dare fuoco alle polveri il problema delle basse temperature nelle aule della scuola Leonardo Da Vinci che si è registrato nei giorni scorsi, che è stato risolto ma su cui si è aperto un confronto in cui sono state registrate appunto critiche alle scelte dell’Amministrazione Airoldi su questo tema.

Nel corso di una conferenza stampa l’ex sindaco Airoldi e l’allora assessora ai Lavori pubblici Francesca Pozzoli hanno fatto il punto sugli interventi fatti e su quelli programmati che non sono poi stati portati a termine a causa dell’interruzione anticipata del mandato.

Saronno Civica ha sottolineato l’intento non polemico del chiarimento: «Non ci interessano le polemiche, ci interessa la scuola e che sia garantito il benessere degli studenti ma non possiamo non rispondere a chi tenta di attribuire la responsabilità dell’attuale situazione alle presunte negligenze della precedente amministrazione. Affermazioni totalmente prive di fondamento, perché abbiamo sempre posto grande attenzione alla qualità delle strutture scolastiche».

«Abbiamo lavorato con determinazione su questo tema – ha detto Airoldi, elencando insieme a Francesca Pozzoli le iniziative che sono state intraprese per migliorare gli edifici scolastici – Tra le principali opere realizzate durante il nostro mandato ricordiamo ad esempio la riqualificazione del nido Candia e la costruzione della nuova scuola Rodari, tutti progetti portati avanti senza interrompere i servizi scolastici. Inoltre, l’amministrazione ha dovuto affrontare l’emergenza causata dalle grandinate del luglio 2023, che hanno danneggiato molti edifici scolastici. In poche settimane, tutte le scuole furono riaperte, in tempo per l’inizio dell’anno scolastico».

Ingenti investimenti sulle manutenzioni

Ma l’attenzione di Saronno Civica non si è limitata solo agli interventi straordinari: «Durante il nostro mandato sono stati previsti e realizzati ingenti investimenti nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, con risorse mai viste prima. Dal 2022 in poi, l’amministrazione ha infatti incrementato gli investimenti per migliorare la situazione strutturale delle scuole, affrontando una complessità che durava da anni. A ciò si aggiunge un vasto programma di interventi sugli impianti, volto a migliorare l’efficienza energetica, l’adeguamento delle centrali termiche, la sostituzione delle caldaie e l’installazione del telecontrollo, che consente di monitorare in tempo reale eventuali anomalie e di intervenire tempestivamente, risparmiando nel contempo sui costi energetici».

«Saronno Civica – hanno ricordato Airoldi e Pozzoli – ha anche introdotto un nuovo approccio sistematico e innovativo con la creazione dell’Accordo Quadro, finalizzato alla redazione del “fascicolo del fabbricato” per ogni scuola. Grazie a questo strumento, è stato possibile mappare lo stato degli edifici scolastici, definire le priorità degli interventi e pianificare gli interventi in modo razionale, in stretta collaborazione con gli uffici comunali, i dirigenti scolastici e i responsabili della sicurezza».

Investimenti per 17 milioni di euro

Un aspetto che il gruppo Saronno Civica ha voluto sottolineare è che, durante il suo mandato, sono stati investiti ben 17 milioni di euro per interventi sulle scuole della città. «Una cifra che parla da sola», sottolineano, mettendo in evidenza l’importanza di questi investimenti per garantire scuole sicure e funzionali per i ragazzi.

Il gruppo, oggi all’opposizione, invita l’amministrazione attuale a non disperdere questo importante patrimonio di lavoro, progettazione e investimenti, ma a proseguire con la stessa determinazione nella gestione delle scuole. Saronno Civica segnala che proprio in questi giorni il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato nuovi bandi per interventi urgenti sugli edifici scolastici, tra cui quelli di messa in sicurezza e antincendio che potrebbero fornire al Comune risorse importanti per la sistemazione delle scuole cittadine.

«La qualità delle nostre scuole riguarda tutti – ha concluso Airoldi – E merita serietà, piuttosto che slogan. L’augurio è che l’attuale amministrazione lavori in quest’ottica affinché le scuole di Saronno possano essere luoghi sicuri e accoglienti per gli studenti».