Semestre aperto di Medicina e Odontoiatria: 404 studenti al secondo appello all’Insubria

Gli studenti in corsa per i 241 posti disponibili hanno affrontato Chimica, Fisica e Biologia: risultati attesi entro il 23 dicembre, graduatoria nazionale entro gennaio

Insubria

Mercoledì 10 dicembre l’Università dell’Insubria ha accolto l’atteso secondo appello del semestre aperto di Medicina e Odontoiatria, con 404 studentesse e studenti presenti su 423 convocati: 322 hanno ritentato chimica e propedeutica biochimica, 382 fisica e 270 biologia. Ricordiamo che al primo appello, il 20 novembre, erano 465 i presenti e i voti accettati sono stati: 55 per fisica, 116 per chimica e 170 per biologia.

Le prove si sono svolte con regolarità nelle aule del Padiglione Monte Generoso, a Varese, dove sono state sospese le lezioni. I candidati hanno avuto 45 minuti di tempo per ogni esame, con 15 minuti di pausa tra uno e l’altro: hanno iniziato alle 11 e terminato alle 14. Sono state rispettate tutte le norme di sicurezza e controllo, con l’invito a depositare telefoni cellulari e orologi, un vigilante ogni dieci candidati e tutor dedicati per gli studenti con dsa o disabilità.

I risultati del secondo appello saranno pubblicati entro il 23 dicembre. La graduatoria nazionale, in cui entra in ordine di voto complessivo ottenuto solo chi ha superato tutte e tre le prove almeno con 18/30, sarà resa nota entro il 12 gennaio; ogni candidato ha espresso almeno dieci preferenze di sedi, con l’Ateneo dove ha frequentato il semestre aperto come prima scelta obbligatoria.

Erano presenti questa mattina e hanno monitorato lo svolgimento delle prove sia Daniela Dalla Gasperina, delegata della Rettrice alla Didattica e formazione, sia la Presidente della Scuola di Medicina Francesca Rovera. Entrambe hanno sottolineato che il Ministero dell’Università ha come obiettivo coprire tutti i posti disponibili per Medicina e Odontoiatria con un criterio di merito.

Per l’anno accademico all’Insubria i posti sono 220 per Medicina e chirurgia e 21 per Odontoiatria e protesi dentaria. Gli studenti che avranno superato le prove ma non saranno entrati nella graduatoria potranno scegliere di iscriversi a uno dei corsi affini.

I corsi di laurea affini, all’Insubria, sono: Biotecnologie e Scienze biologiche (per i quali è previsto un nuovo open day di orientamento l’11 febbraio); per le Professioni sanitarie: Infermieristica, Educazione professionale, Ortottica e assistenza oftalmologica, Terapia occupazionale, Tecniche ortopediche, Tecniche audiometriche, Tecniche audioprotesiche, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di neurofisiopatologia, Assistenza sanitaria e Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

L’ateneo ha prorogato le immatricolazioni a qualunque corso di laurea ad accesso libero fino al 13 marzo 2026.

Pubblicato il 10 Dicembre 2025
