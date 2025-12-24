Solidarietà a Vanzaghello: rafforzata la collaborazione tra Caritas, Comune e Lions Club

La rete di solidarietà a Vanzaghello si consolida grazie alla collaborazione tra Caritas, amministrazione comunale e Lions Club Malpensa e Castellanza, confermata nell’incontro del 23 dicembre tenutosi nella sede del Lions Club a Busto Arsizio. Il momento di confronto ha ribadito l’impegno condiviso a favore delle famiglie in difficoltà del territorio. All’incontro hanno partecipato i volontari della Caritas di Vanzaghello, insieme al sindaco Arconte Gatti e all’assessore Simona Giudici. Il dialogo tra le realtà coinvolte si rinnova per il secondo anno consecutivo con l’obiettivo di rafforzare il supporto alle persone più fragili attraverso azioni coordinate. Nel corso dell’appuntamento, il Lions Club Malpensa e Castellanza ha consegnato una donazione composta da sette scatole di alimenti di prima necessità destinate ai nuclei seguiti dalla Caritas locale. A questo si sono aggiunti otto zaini e quattro astucci per bambini in età scolare, pensati per sostenere le esigenze educative delle famiglie seguite dai servizi di assistenza.

Durante l’incontro è stato avviato anche un confronto su un progetto in fase di definizione che prenderà avvio nel gennaio 2026. L’iniziativa prevede la distribuzione di occhiali da vista ricondizionati a favore delle persone segnalate dagli assistenti sociali del Comune di Vanzaghello. La collaborazione tra Caritas, Comune e Lions Club si inserisce in un percorso di lavoro condiviso volto a rispondere in modo coordinato ai bisogni emergenti della comunità locale. Al termine dell’incontro, Caritas e amministrazione comunale hanno espresso il loro ringraziamento al Lions Club Malpensa e Castellanza per la sensibilità dimostrata e per la continuità del sostegno offerto nel tempo. «Questa collaborazione dimostra quanto sia importante fare rete sul territorio per rispondere in modo concreto ai bisogni delle famiglie più fragili – ha commentato il sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti -. Il lavoro condiviso con Caritas e Lions Club consente di trasformare l’attenzione al sociale in azioni reali e continuative».