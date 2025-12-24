Solidarietà a Vanzaghello: rafforzata la collaborazione tra Caritas, Comune e Lions Club
Donazioni e nuovi progetti per sostenere le famiglie in difficoltà sul territorio di Vanzaghello
La rete di solidarietà a Vanzaghello si consolida grazie alla collaborazione tra Caritas, amministrazione comunale e Lions Club Malpensa e Castellanza, confermata nell’incontro del 23 dicembre tenutosi nella sede del Lions Club a Busto Arsizio. Il momento di confronto ha ribadito l’impegno condiviso a favore delle famiglie in difficoltà del territorio. All’incontro hanno partecipato i volontari della Caritas di Vanzaghello, insieme al sindaco Arconte Gatti e all’assessore Simona Giudici. Il dialogo tra le realtà coinvolte si rinnova per il secondo anno consecutivo con l’obiettivo di rafforzare il supporto alle persone più fragili attraverso azioni coordinate. Nel corso dell’appuntamento, il Lions Club Malpensa e Castellanza ha consegnato una donazione composta da sette scatole di alimenti di prima necessità destinate ai nuclei seguiti dalla Caritas locale. A questo si sono aggiunti otto zaini e quattro astucci per bambini in età scolare, pensati per sostenere le esigenze educative delle famiglie seguite dai servizi di assistenza.
Durante l’incontro è stato avviato anche un confronto su un progetto in fase di definizione che prenderà avvio nel gennaio 2026. L’iniziativa prevede la distribuzione di occhiali da vista ricondizionati a favore delle persone segnalate dagli assistenti sociali del Comune di Vanzaghello. La collaborazione tra Caritas, Comune e Lions Club si inserisce in un percorso di lavoro condiviso volto a rispondere in modo coordinato ai bisogni emergenti della comunità locale. Al termine dell’incontro, Caritas e amministrazione comunale hanno espresso il loro ringraziamento al Lions Club Malpensa e Castellanza per la sensibilità dimostrata e per la continuità del sostegno offerto nel tempo. «Questa collaborazione dimostra quanto sia importante fare rete sul territorio per rispondere in modo concreto ai bisogni delle famiglie più fragili – ha commentato il sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti -. Il lavoro condiviso con Caritas e Lions Club consente di trasformare l’attenzione al sociale in azioni reali e continuative».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.