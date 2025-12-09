“Sotto il cielo di Gaza”: alle Acli di Saronno la mostra fotografica di Omar Al Qatta

Uno sguardo diretto, intenso e umano sulla quotidianità sotto assedio. È questo il cuore della mostra fotografica “Sotto il cielo di Gaza”, che sarà ospitata dal 13 al 20 dicembre presso la sede Acli di Saronno, in vicolo Santa Marta 7. L’esposizione raccoglie gli scatti del fotografo palestinese Omar Al Qatta, autore di reportage che documentano la vita quotidiana nella Striscia di Gaza.

La mostra sarà visitabile tutti i pomeriggi, dalle 16 alle 18, e offrirà ai visitatori uno spaccato della realtà vissuta dalla popolazione palestinese. Gli scatti di Omar Al Qatta raccontano storie di resistenza, sofferenza e speranza, andando oltre i numeri e i titoli dei giornali, per restituire volti, sguardi e gesti quotidiani.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 13 dicembre alle 17.30 con un momento pubblico di presentazione della mostra. Interverranno Sara Emara, coordinatrice Swana (South West Asia and North Africa) per Amnesty International Italia, e Roberto Andervill di Ipsia Varese. Seguirà un assaggio di dolci arabi e the caldo.

L’iniziativa è promossa dal Circolo Acli di Saronno insieme ad Amnesty International, Ipsia Varese e alla rete “4 Passi di Pace”, con il patrocinio del Comune di Saronno.