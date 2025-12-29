Stanno meglio i due uomini di Sumirago rimasti intossicati durante il pranzo di Natale
Il padre è stato spostato in medicina e anche il figlio dovrebbe lasciare la terapia intensiva nelle giornata di martedì
Stanno meglio i due uomini rimasti intossicati durante il pranzo di Natale. Il padre è stato portato nel reparto di medicina dalla terapia intensiva e anche il figlio sarà trasferito nella giornata di domani.
I due uomini, residenti a Sumirago, erano stati ricoverati in gravi condizioni nella giornata di Natale dopo aver avvertito i sintomi di un avvelenamento. Anche la madre e il nonno avevano avvertito gli stessi sintomi ma in forma meno preoccupante. Erano stati in osservazione in pronto soccorso.
Resta ancora da chiarire cosa abbia avvelenato la famiglia: inizialmente si era pensato ai funghi ma dopo un primo controllo sono stati esclusi. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri che hanno raccolto nell’abitazione alcuni alimenti da sottoporre a verifiche di laboratorio.
Intanto la notizia positiva è che i due uomini rimasti gravemente intossicati hanno superato la fase acuta.
