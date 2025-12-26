Un’intera famiglia di Sumirago in ospedale per intossicazione: gravi padre e figlio
Soccorsi in giorno di Natale, sono ricoverati in terapia intensiva e in pronto soccorso. Da chiarire il motivo dell'avvelenamento
Padre e figlio ricoverati in rianimazione in prognosi riservata all’ospedale di Circolo di Varese. Madre e nonno sono in osservazione in pronto soccorso.
Un’intera famiglia di Sumirago è stata soccorsa a Natale a causa di quella che sembra una grave intossicazione. Inizialmente si era parlato di funghi ma i sanitari smentiscono che siano stati i miceti alla base delle condizioni dei componenti della famiglia.
In particolare sono preoccupanti le condizioni del giovane di 34 anni e del padre, entrambi in terapia intensiva generale, mentre la madre e l’anziano nonno presentano una sintomatologia più lieve ma sono tenuti sotto controllo ( in giornata uno dei due è stato dimesso).
Resta da chiarire cosa abbia provocato il grave avvelenamento: gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la vicenda.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.