Un’intera famiglia di Sumirago in ospedale per intossicazione: gravi padre e figlio

Padre e figlio ricoverati in rianimazione in prognosi riservata all’ospedale di Circolo di Varese. Madre e nonno sono in osservazione in pronto soccorso.

Un’intera famiglia di Sumirago è stata soccorsa a Natale a causa di quella che sembra una grave intossicazione. Inizialmente si era parlato di funghi ma i sanitari smentiscono che siano stati i miceti alla base delle condizioni dei componenti della famiglia.

In particolare sono preoccupanti le condizioni del giovane di 34 anni e del padre, entrambi in terapia intensiva generale, mentre la madre e l’anziano nonno presentano una sintomatologia più lieve ma sono tenuti sotto controllo ( in giornata uno dei due è stato dimesso).

Resta da chiarire cosa abbia provocato il grave avvelenamento: gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la vicenda.