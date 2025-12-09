Stefano Quaglia e le sue cornamuse a La Tela di Rescaldina con la rassegna “A Cena con Arc En Ciel”
Il concerto, ad ingresso libero, è in programma per mercoledì 10 dicembre. Possibilità di cenare con menù a tema dalle 20.15
Terzo appuntamento con la rassegna musicale “A Cena con Arc En Ciel” all’osteria sociale La Tela di Rescaldina: mercoledì 10 dicembre al locale sulla Saronnese sarà protagonista la famiglia delle cornamuse suonate da Stefano Quaglia, che dalla Scozia alla Francia, fino in Irlanda, farà conoscere al pubblico il loro suono, le loro caratteristiche e le loro storie affascinanti, accompagnato da Mauro Lavazza alla chitarra e da Fabio Terragnoli alle percussioni.
Il concerto prenderà il via alle 21.30 con ingresso libero; dalle 20.15 ci sarà inoltre la possibilità di cenare con un menù ideato appositamente per l’occasione. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0331.297604 negli orari di apertura dell’osteria sociale.
