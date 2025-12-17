Tullio ritrova il sapore di casa: realizzato il suo desiderio di un fritto misto grazie ai “Nipoti di Babbo Natale”

Un piatto di calamari, un tavolo apparecchiato e un desiderio che si avvera. È la storia di Tullio, 85 anni, residente alla RSA Cardinal Colombo di Morosolo, frazione di Casciago, che grazie al progetto Nipoti di Babbo Natale ha potuto rivivere una delle sue abitudini più care: gustare un buon fritto misto, come faceva una volta vicino al lago di Varese.

Il desiderio di Tullio

«Mi chiamo Tullio, abitavo vicino al lago di Varese e ogni tanto mi piaceva andare a mangiare il pesce al ristorante – ha raccontato –. Una volta alla settimana compravo anche il fritto misto al supermercato. Mi piacerebbe tanto tornare ancora una volta a mangiare un bel piatto di calamari e altri pesci fritti».

Un desiderio semplice, ma carico di significato, che è stato accolto e realizzato da Matteo, un “nipote di Babbo Natale” che ha risposto così: «Ciao Tullio, anche io adoro il fritto misto, in particolare calamari e ciuffetti! La vita non è semplice per me ora, quindi mi piacerebbe regalarti e regalarmi questa cena!». Ed eccoli nella foto al ristorante “Al Posto Giusto” di Masnago con davanti uno splendido (e delizioso) metro di fritto misto.

Un sorriso in più, davvero

Il progetto Nipoti di Babbo Natale, promosso dalla onlus Un Sorriso in Più, da vent’anni si impegna per restituire momenti di gioia agli anziani nelle RSA di tutta Italia, esaudendo i loro desideri. Dalla gita in montagna al nuovo maglione, fino a una cena speciale: ogni richiesta diventa un’occasione per ricucire legami e portare un po’ di luce nella quotidianità.

A Morosolo il desiderio di Tullio è diventato realtà anche grazie alla disponibilità del personale della RSA Cardinal Colombo, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa.

Un progetto che fa bene due volte

Il gesto di Matteo, che ha scelto di donare un momento di felicità a Tullio, è l’esempio perfetto di come questo progetto crei connessioni profonde tra persone che non si conoscono ma decidono di prendersi cura l’una dell’altra.

Sul sito e sui social (www.nipotidibabbonatale.it o Instagram) è possibile leggere le storie, scegliere un desiderio da esaudire e diventare, per un giorno, il nipote che molti anziani non hanno più vicino.