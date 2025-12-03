Ultime serate dell’anno tra stelle, dinosauri e leggende

Durante l’inverno, il cielo notturno si mostra in tutta la sua meraviglia: l’aria tersa, le serate più lunghe e il particolare assetto stagionale della volta celeste offrono condizioni ideali per esplorare lo spazio.

Per salutare al meglio l’anno che sta per concludersi, la Cooperativa Sociale AstroNatura, in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, propone due serate speciali presso il Centro Didattico Scientifico, pensate per vivere l’incanto dell’universo sotto le ultime stelle del 2025.

Astronomia e scienza si intrecceranno con racconti e suggestioni per accompagnarvi in un viaggio tra costellazioni, curiosità celesti e osservazioni guidate del cielo invernale, con il supporto di telescopi e guide esperte. Ogni serata sarà un’occasione unica: una pillola scientifica, una nuova melodia e un cielo tutto da esplorare.

Il calendario delle serate di dicembre:

Sabato 6: Serate tra cielo e terra – “Cronache del ghiaccio e del fuoco”

Sabato 20: Racconti intorno al fuoco – “Storie del solstizio”

Tutti gli appuntamenti prevedono la prenotazione obbligatoria; il biglietto di ingresso si acquista direttamente online sul sito a questo link.