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Saronno/Tradate

Scatta l’antincendio al Curie di Tradate, scuola evacuata

È accaduto in tarda mattinata, ragazzi e personale del liceo sono stati fatti uscire e portati verso l'area della palestra

Tradate - Inaugurazione ufficiale per la sede dei Vigili del fuoco

Scatta l’allarme antincendio al liceo Curie di Tradate, ma alla fine è un episodio da poco. È accaduto in tarda mattinata di oggi, 31 marzo, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre studenti, docenti e altro personale venivano “sfollati” in palestra (foto d’archivio).

L’episodio non ha causato problemi ulteriori, salvo il momento di trambusto.
Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un guasto che ha fatto scattare l’impianto. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso in poco tempo.

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Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

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Pubblicato il 31 Marzo 2026
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