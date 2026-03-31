Scatta l’antincendio al Curie di Tradate, scuola evacuata
È accaduto in tarda mattinata, ragazzi e personale del liceo sono stati fatti uscire e portati verso l'area della palestra
Scatta l’allarme antincendio al liceo Curie di Tradate, ma alla fine è un episodio da poco. È accaduto in tarda mattinata di oggi, 31 marzo, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre studenti, docenti e altro personale venivano “sfollati” in palestra (foto d’archivio).
L’episodio non ha causato problemi ulteriori, salvo il momento di trambusto.
Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un guasto che ha fatto scattare l’impianto. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso in poco tempo.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
mtn su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
Felice su Le regole cambiate in corsa e il crollo di fiducia delle imprese
Paola Rachele ganna su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
GrandeFratello su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
lenny54 su Un centrodestra in cerca del regista. Resta ignoto il film da girare
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.