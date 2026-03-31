Scatta l’antincendio al Curie di Tradate, scuola evacuata

Scatta l’allarme antincendio al liceo Curie di Tradate, ma alla fine è un episodio da poco. È accaduto in tarda mattinata di oggi, 31 marzo, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre studenti, docenti e altro personale venivano “sfollati” in palestra (foto d’archivio).

L’episodio non ha causato problemi ulteriori, salvo il momento di trambusto.

Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un guasto che ha fatto scattare l’impianto. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso in poco tempo.