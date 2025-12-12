Varese News

Varese Laghi

Un cane avvelenato salvato. Un ospedale che ricorda San Siro. I dinosauri scelgono Malpensa

Le notizie di venerdì 12 dicembre in 9 minuti e mezzo

cane avvelenato AI


Le notizie del 12 dicembre su Varesenews. Presentato il progetto del nuovo ospedale della Malpensa, un cane è stato salvato dal veleno sparso a Samarate, la “bersagliera” Bardelli che fa arrabbiare i bersaglieri veri e la storia a lieto fine di una signora che si è persa al mercato di Luino ed è stata ritrovata a Caldè. (foto generata con l’AI)

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.