Un cane avvelenato salvato. Un ospedale che ricorda San Siro. I dinosauri scelgono Malpensa
Le notizie di venerdì 12 dicembre in 9 minuti e mezzo
Le notizie del 12 dicembre su Varesenews. Presentato il progetto del nuovo ospedale della Malpensa, un cane è stato salvato dal veleno sparso a Samarate, la “bersagliera” Bardelli che fa arrabbiare i bersaglieri veri e la storia a lieto fine di una signora che si è persa al mercato di Luino ed è stata ritrovata a Caldè. (foto generata con l’AI)
