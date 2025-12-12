Un cane avvelenato salvato. Un ospedale che ricorda San Siro. I dinosauri scelgono Malpensa



Le notizie del 12 dicembre su Varesenews. Presentato il progetto del nuovo ospedale della Malpensa, un cane è stato salvato dal veleno sparso a Samarate, la “bersagliera” Bardelli che fa arrabbiare i bersaglieri veri e la storia a lieto fine di una signora che si è persa al mercato di Luino ed è stata ritrovata a Caldè. (foto generata con l’AI)