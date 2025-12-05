Un ladro in contromano, una rissa alle terme e c’è chi viene a vivere a Varese
Le notizie di oggi in meno di 10 minuti
Le notizie del 5 dicembre da Varesenews partono da un inseguimento folle in superstrada a Malpensa, passano dalle terme di Castellammare del Golfo e finiscono con nove giovani pronti a trasferirsi tra i laghi per lavorare grazie al bando della Camera di Commercio. In mezzo c’è anche il basket con il torneo delle scuole superiori spiegato da Francesco Abbiati.
