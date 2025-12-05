Varese News

Un ladro in contromano, una rissa alle terme e c’è chi viene a vivere a Varese

Le notizie del 5 dicembre da Varesenews partono da un inseguimento folle in superstrada a Malpensa, passano dalle terme di Castellammare del Golfo e finiscono con nove giovani pronti a trasferirsi tra i laghi per lavorare grazie al bando della Camera di Commercio. In mezzo c’è anche il basket con il torneo delle scuole superiori spiegato da Francesco Abbiati.

Pubblicato il 05 Dicembre 2025
