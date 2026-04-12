Tra riso e solidarietà una piazza piena per sostenere la Casa della carità

Una domenica di condivisione, profumi e solidarietà ha animato il cortile di piazza Canonica, dove si è svolta la Risottata solidale organizzata dall’associazione Pane di Sant’Antonio Casa della Carità insieme a Cucina Barzetti.

Nonostante il cielo incerto, la risposta dei cittadini è stata calorosa. Tante persone si sono messe in fila per gustare un piatto d’autore e contribuire a una causa concreta. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà destinato alla Casa della Carità di Varese, con sede in via Marzorati 5, punto di riferimento fondamentale per chi vive situazioni di difficoltà. La struttura offre accoglienza, mensa, emporio Caritas, docce, guardaroba e persino un servizio di farmacia, garantendo sostegno quotidiano ai meno fortunati.

Protagonista ai fornelli, o meglio, ai pentoloni, lo chef Sergio Barzetti e la sua brigata di amici-volontari, anima dell’evento, che ha saputo trasformare un semplice pranzo in un momento di comunità. «La realtà della Casa della Carità ormai la conoscono tutti – ha dichiarato lo chef – e questa partecipazione ne è la dimostrazione. Nonostante il tempo incerto, siamo felici: così possiamo lavorare meglio e condividere un momento autentico».

Il menù ha rispettato la filosofia di Barzetti: semplicità senza banalità. «Oggi proponiamo un risotto al burro del Lago di Monate e salvia, mantecato con toma piemontese di Cameri, servito con un croccante gluten-free. Una ricetta accessibile, che mette d’accordo tutti, nel segno dell’abbondanza e del sorriso», ha spiegato Barzetti.

Tra battute e saggezza popolare, lo chef ha ricordato anche il valore simbolico degli ingredienti: «Finché c’è brodo, c’è speranza. E finché c’è acqua, c’è speranza. Qui abbiamo sette laghi, una ricchezza da condividere».