Omicidio nella notte a Induno Olona: un morto, feriti padre e figlio

Un uomo è morto nella notte tra venerdì e sabato a Induno Olona, in via Porro Gian Pietro, al civico 85. Per l’omicidio i carabinieri hanno arrestato due persone. L’aggressione, avvenuta intorno alle 00:47, ha provocato anche il ferimento grave di altri due uomini. Coinvolti nel fatto di sangue un ventisettenne, un trentenne e un cinquantenne.

La dinamica dell’episodio è ancora al vaglio degli investigatori del comando provinciale di Varese, che hanno avviato le indagini per ricostruire cause e modalità dell’accaduto. Non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato all’aggressione violenta.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso della centrale operativa Soreu dei Laghi: tre ambulanze e un elisoccorso. Le condizioni dei feriti sono apparse subito critiche. Un uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, mentre altri due sono stati ricoverati in codice rosso al Circolo di Varese e al Sant’Anna di Como. Uno dei feriti è deceduto.

In una nota diffusa questa mattina, sabato 11 aprile, i carabinieri precisano che la violenta rissa scoppiata in strada è culminata con la morte di un uomo italiano di 30 anni e nel ferimento di altre due persone. “Intorno all’una di notte, per cause ancora in corso di accertamento, un acceso alterco tra più individui è degenerato in colluttazione fisica lungo la pubblica via, nel contesto della quale sarebbero state utilizzate diverse armi improprie e dei coltelli. Nella circostanza uno dei contendenti è stato accoltellato al busto, riportando ferite rivelatesi poi fatali. L’uomo, infatti, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi del 118, è deceduto sul posto e successivamente è stato, quindi, trasportato all’Ospedale di Varese e la salma messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il bilancio dell’aggressione conta anche altri feriti. Tra questi, sono monitorate in particolare le condizioni di due dei coinvolti negli scontri, un padre e un figlio, entrambi trasportati d’urgenza presso strutture ospedaliere fuori provincia per ricevere cure specialistiche. Sul luogo dell’evento sono intervenuti prontamente i Carabinieri della Compagnia di Varese e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Varese, che stanno svolgendo le indagini del caso sotto il diretto coordinamento della Procura della Repubblica di Varese”.