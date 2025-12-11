Un Natale di prevenzione: visite senologiche gratuite a Oggiona con Santo Stefano

Un gesto di attenzione e vicinanza alle donne del territorio in vista del Natale. Il Comune di Oggiona con Santo Stefano, insieme alla LILT – Associazione Provinciale di Varese, organizza per mercoledì 17 dicembre 2025 un pomeriggio dedicato alla prevenzione senologica, offrendo visite con ecografia completamente gratuite.

L’iniziativa è rivolta alle donne con meno di 45 anni o più di 74, fasce d’età che non rientrano nei normali programmi di screening regionali e che, proprio per questo, spesso non hanno accesso a controlli periodici.

Le visite si terranno dalle 14.30 alle 17.30 in via Bonacalza 144, Oggiona Santo Stefano.

La prenotazione è obbligatoria chiamando il 380 8644677, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Promossa con il patrocinio del Sistema Socio Sanitario di Regione Lombardia, di ATS Insubria e ASST Valle Olona, l’iniziativa vuole essere un “dono di Natale” dedicato alla salute femminile, un invito a prendersi cura di sé anche al di fuori dei percorsi standard previsti dalla sanità pubblica.

Nel periodo dell’anno in cui si celebra la generosità, questa giornata dedicata alla prevenzione rappresenta un gesto concreto di attenzione alla comunità. Un messaggio semplice ma fondamentale accompagna l’iniziativa: prevenire è vivere.