Un viaggio nel Natale da Nicora Garden: luci, emozioni e magia fino alla Vigilia

Luci, decorazioni e sorprese aspettano grandi e piccini nel rinnovato "Paese di Natale", aperto fino a 24 dicembre

Varese - Il Paese di Natale di Nicora Garden

Luci, decorazioni e un’atmosfera incantata: il “Paese di Natale” di Nicora Garden è un viaggio magico che resta aperto fino alla Vigilia. Con ancora quasi un mese per vivere questa rinnovata esperienza, grandi e piccini potranno immergersi in un percorso ricco di sorprese, dove ogni angolo racconta la magia del Natale.

Sapori delle feste: un viaggio tra tradizione e dolcezza

Non solo decorazioni, ma anche un richiamo ai sapori tipici del Natale. Tra gli scaffali, i visitatori potranno trovare prelibatezze come le praline Venchi, i torroncini Condorelli, il panettone Thun e le specialità artigianali del Mulino Casarotto, per rendere l’esperienza ancora più autentica.

Il vero Babbo Natale: ogni domenica un incontro speciale

Ogni domenica pomeriggio, i bambini potranno incontrare Babbo Natale, un momento speciale per consegnare le loro letterine e scattare foto ricordo. Un’occasione unica per rendere ogni visita al “Paese di Natale” indimenticabile.

Tradizione e innovazione: un perfetto equilibrio tra passato e presente

Accanto alle classiche ambientazioni natalizie, quest’anno il “Paese di Natale” propone anche nuove decorazioni, che fondono il fascino del tradizionale con l’innovazione. Dai presepi in miniatura alle tavole imbandite, ogni dettaglio è pensato per ispirare e sorprendere.

Spazi rinnovati e nuove sorprese da scoprire

Quest’anno, il percorso si estende ulteriormente, offrendo nuove ambientazioni che rendono l’esperienza ancora più coinvolgente. Tra le novità, i visitatori potranno incontrare elfi postini animati, scoprire la cassetta delle lettere parlante, visitare la mostra “Il Presepe: che meraviglia!” e immergersi nella grotta di ghiaccio incantata.

Il Bar del Garden: un angolo di relax natalizio

Per una pausa durante la visita, il Bar del Garden è il posto perfetto. Aperto nei weekend e nei giorni festivi, offre caffè, dolci, cioccolata calda e aperitivi, il tutto immersi nell’atmosfera festiva.

Offerte e idee regalo: il Natale da Nicora Garden

Il Natale da Nicora Garden significa anche shopping e regali. Tra le proposte, gli alberi “Chamonix” scontati del 20%, i fili di luci a LED da 100 per illuminare gli ambienti e una selezione di Mug natalizie, ideali per regalare o coccolarsi durante le feste.

Orari di apertura: il Paese di Natale ti aspetta

Il “Paese di Natale” è aperto tutti i giorni fino al 24 dicembre, con orari dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Il sabato e la domenica, orario continuato dalle 9.00 alle 19.00.

Per rimanere aggiornato sulle novità e gli eventi:  Facebook Nicora GardenInstagram Nicora Garden

Pubblicato il 03 Dicembre 2025
