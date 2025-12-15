Varese lancia la Maratona dei Laghi: debutto previsto nel 2027
Sarà il primo grande evento sportivo organizzato da Fondazione Varese Welcome con il marchio Varese Sport Commission e si terrà tra i paesaggi dei laghi varesini
Sarà la Maratona dei Laghi il primo grande evento targato Fondazione Varese Welcome e rilanciato con il marchio Varese Sport Commission. L’annuncio è arrivato lunedì 15 dicembre, nel corso della cerimonia del Varese Sport Tourism Award, alla Camera di Commercio di Varese.
L’obiettivo è ambizioso: costruire attorno a un evento sportivo di respiro internazionale una nuova occasione di promozione territoriale, turistica e comunitaria, in una delle aree paesaggisticamente più suggestive della provincia.
Un evento sportivo tra turismo e identità locale
Il progetto della Maratona dei Laghi vuole valorizzare il legame tra sport, turismo e territorio. L’idea è quella di realizzare una maratona e una mezza maratona lungo un percorso tra i laghi varesini, con l’obiettivo di attrarre partecipanti dall’Italia e dal resto d’Europa.
Secondo le previsioni, circa il 20% degli iscritti potrebbe provenire dall’estero. Un segnale importante che conferma la crescita del turismo sportivo, già in aumento in provincia nel corso del 2024.
Vitiello: «Una Maratona che unisce sport, promozione e comunità»
A spiegare la visione alla base del progetto è stato Mauro Vitiello, presidente di Fondazione Varese Welcome e della Camera di Commercio di Varese.
«Siamo convinti che la provincia di Varese, in particolare l’area dei laghi, sia pronta per accogliere un grande evento sportivo capace di attrarre visitatori e generare ricadute. Vogliamo – ha sottolineato – spingere il turismo sportivo attraverso una disciplina che finora non era stata sfruttata. Siamo pronti a lanciare il cuore oltre l’ostacolo».
Fare rete con le associazioni sportive locali
La Maratona sarà organizzata con il coinvolgimento delle principali associazioni locali di running e si svolgerà su un tracciato che ricalcherà quello della mezza maratona proposta dalla Camera di Commercio nel 2022.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.