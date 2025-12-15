Varese lancia la Maratona dei Laghi: debutto previsto nel 2027

Sarà la Maratona dei Laghi il primo grande evento targato Fondazione Varese Welcome e rilanciato con il marchio Varese Sport Commission. L’annuncio è arrivato lunedì 15 dicembre, nel corso della cerimonia del Varese Sport Tourism Award, alla Camera di Commercio di Varese.

L’obiettivo è ambizioso: costruire attorno a un evento sportivo di respiro internazionale una nuova occasione di promozione territoriale, turistica e comunitaria, in una delle aree paesaggisticamente più suggestive della provincia.

Un evento sportivo tra turismo e identità locale

Il progetto della Maratona dei Laghi vuole valorizzare il legame tra sport, turismo e territorio. L’idea è quella di realizzare una maratona e una mezza maratona lungo un percorso tra i laghi varesini, con l’obiettivo di attrarre partecipanti dall’Italia e dal resto d’Europa.

Secondo le previsioni, circa il 20% degli iscritti potrebbe provenire dall’estero. Un segnale importante che conferma la crescita del turismo sportivo, già in aumento in provincia nel corso del 2024.

Vitiello: «Una Maratona che unisce sport, promozione e comunità»

A spiegare la visione alla base del progetto è stato Mauro Vitiello, presidente di Fondazione Varese Welcome e della Camera di Commercio di Varese.

«Siamo convinti che la provincia di Varese, in particolare l’area dei laghi, sia pronta per accogliere un grande evento sportivo capace di attrarre visitatori e generare ricadute. Vogliamo – ha sottolineato – spingere il turismo sportivo attraverso una disciplina che finora non era stata sfruttata. Siamo pronti a lanciare il cuore oltre l’ostacolo».

Fare rete con le associazioni sportive locali

La Maratona sarà organizzata con il coinvolgimento delle principali associazioni locali di running e si svolgerà su un tracciato che ricalcherà quello della mezza maratona proposta dalla Camera di Commercio nel 2022.