Zurich è arrivata nel cuore di Varese. Un nuovo hub per la consulenza finanziaria e assicurativa al servizio di cittadini e imprese

Inaugurato nel cuore di Varese il nuovo ufficio Zurich e Zurich Bank. L’evento di apertura che ha raccolto più di 200 ospiti tra l’ingresso e le sale interne della nuova sede ha visto la partecipazione delle istituzioni cittadine, con il vicesindaco di Varese Ivana Perusin e l’assessore allo Sport Stefano Malerba.

“È un momento importante per il nostro territorio. Siamo molto fieri ed orgogliosi quando questi grandi gruppi investono. È segno che il nostro è un territorio attrattivo. Siamo inoltre molto contenti quando questo tipo di servizi entrano nei centri storici e si avvicinano ai cittadini e alle cittadine.” ha dichiarato Ivana Perusin in apertura della serata, poco dopo il taglio del nastro che ha visto coinvolti i vertici di Zurich e di Emmepi assicurazioni di fronte ai numerosi ospiti presenti.

L’evento ha inoltre visto la partecipazione di Michele Colio, Head of Distribution, Marketing & Customers di Zurich Italia, Alessandro Castellano, Presidente di Zurich Bank, Federico Gerardini, Direttore Commerciale di Zurich Bank, e Maurizio Ceron, Responsabile Wealth Management & Investment Solutions, insieme a numerosi clienti e professionisti del territorio.

La scelta di Zurich di unire competenze finanziare e assicurative in una stessa sede risponde alla volontà di creare un luogo in cui figure complementari possano lavorare fianco a fianco, in sinergia, offrendo ai clienti un servizio completo e integrato, non solo nelle grandi città.

“L’apertura del nuovo ufficio a Varese segna un passo molto importante a testimonianza dell’eccezionale percorso di crescita intrapreso da Zurich Bank, che da poco ha celebrato tre anni dalla nascita. In questi anni abbiamo portato avanti un piano di espansione territoriale capillare che ci ha visto raggiungere i nostri clienti nelle città più strategiche del nostro Paese, con l’obiettivo di fornire un servizio sempre più personalizzato e capace di rispondere alle esigenze della nostra clientela.” dichiara Federico Gerardini, Direttore Commerciale di Zurich Bank.

Il nuovo spazio, moderno e funzionale, è stato progettato per rendere la consulenza più accessibile e costruita attorno alle persone, valorizzando il lavoro dei professionisti e migliorando la qualità degli incontri.

Non solo business ma anche socialità nella sua accezione più alta. All’interno della nuova sede, trova infatti posto una sala – chiamata non a caso Agorà – la cui vocazione vuole essere quella di punto di incontro di future attività culturali e sociali che favoriscano lo scambio di idee e opinioni. Un modo per ribadire e mettere in primo piano il valore dell’apertura alla città come elemento distintivo della presenza del grande gruppo finanziario ed assicurativo.

“Siamo molto contenti di aver inaugurato questa sede in questa importante piazza varesina perché Varese è il posto dove siamo nati. Al piano superiore abbiamo inaugurato la sala Agorà, che è uno spazio che vorremmo dedicare ad attività non solo assicurative ma anche sociali e culturali” ha dichiarato, in chiusura, GiovanPaolo Lucifero, Socio amministratore del Gruppo GPM Emmepi.

Dal cuore della città, la nuova sede Zurich lancia un segnale forte sull’evoluzione del modo di interpretare la relazione con famiglie, professionisti, imprese del territorio e città nella sua più ampia definizione.