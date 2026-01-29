A Besozzo le forze dell’ordine allenano … alla gentilezza

L’appuntamento è per venerdì 30 gennaio alle 20.45 al Teatro Duse di Besozzo: una serata dal titolo “Alleniamo la gentilezza… con le Forze dell’Ordine”, organizzata dall’amministrazione comunale nell’ambito del progetto “Gentilezza in azione“. Un’iniziativa che mette al centro il valore del rispetto e della collaborazione tra cittadinanza e istituzioni, con il coinvolgimento di importanti ospiti e associazioni del territorio.

Una rete di comunità gentile

Il progetto “Gentilezza in azione”, approvato nel 2025 e patrocinato da Provincia di Varese e Regione Lombardia, nasce con l’obiettivo di costruire una rete solidale tra cittadini, istituzioni, forze dell’ordine e realtà associative. Una filosofia che ha portato il Comune di Besozzo a essere proclamato ufficialmente “Comune Gentile” il 4 maggio 2025, con la partecipazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e dell’associazione La Lumera ODV.

Il riconoscimento più recente è arrivato lo scorso dicembre, quando il movimento nazionale “Italia Gentile” ha premiato Besozzo con il titolo di miglior progetto gentilezza dell’anno.

Ospiti istituzionali e protagonisti del territorio

La serata vedrà la partecipazione straordinaria del Prefetto di Varese, Salvatore Antonio Pasquariello, del Questore Carlo Ambrogio Enrico Mazza, del Presidente della Provincia Marco Magrini, del Sindaco Riccardo Del Torchio, e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine: Carabinieri (con il Maggiore Chiara Crupi), Polizia Locale e Vigili del Fuoco (con il vicario del Comandante Giulio Bernabei).

Saranno inoltre presenti: la Protezione Civile di Besozzo, l’Associazione Nazionale Carabinieri, le sezioni degli Alpini del territorio, le associazioni di volontariato che operano contro la violenza di genere e per l’assistenza alle persone in difficoltà, i coordinatori dei gruppi di controllo di vicinato.

Coinvolti anche i più giovani e i comuni vicini

Un ruolo centrale avrà il Consiglio Comunale dei Ragazzi, guidato dal giovane sindaco Elia Manicone, composto dagli studenti della scuola media Adamoli: un esempio concreto di educazione civica e partecipazione attiva. Parteciperanno alla serata anche rappresentanze di comuni limitrofi, tra cui Malnate, Orino e Castello Cabiaglio, già riconosciuti come “Comuni Gentili” o interessati a intraprendere lo stesso percorso.

Riconoscimenti e mostra fotografica

Durante l’evento saranno consegnate le “medaglie della gentilezza” ai partecipanti al salotto, in qualità di “divulgatori permanenti di gentilezza”. Tra i premiati, anche Giancarlo Colombo, storico istruttore di scuola guida di 102 anni, per l’impegno profuso nell’educazione stradale dei giovani.

Un riconoscimento speciale sarà assegnato anche al gruppo “Amici della fotografia”, autore della mostra “Colori intensi” allestita nel foyer del teatro.

Ingresso libero e momento conviviale finale

La serata, della durata di circa 90 minuti, si concluderà con un momento conviviale. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.