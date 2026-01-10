A Samarate il bilancio di inizio anno del Sindaco Ferrazzi tra cantieri e scintille politiche

Un mix di bilancio operativo e ferma replica politica: il messaggio di inizio anno del sindaco Alessandro Ferrazzi non si limita ai tradizionali auguri per il 2026, ma traccia una linea netta tra i risultati raggiunti dalla sua Giunta e le aspre polemiche che stanno segnando il dibattito cittadino.

Il fulcro dell’azione amministrativa del 2025 è stato il recupero del tempo perduto sul fronte del decoro urbano. Ferrazzi ha rivendicato con orgoglio gli interventi sul verde pubblico, lodati da molti residenti per la cura di sfalci, potature e la pulizia dei boschi periferici. Un impegno che, assicura il primo cittadino, sarà ulteriormente rafforzato nel corso del 2026 grazie anche al supporto dei volontari.

Numeri alla mano, il Sindaco ha evidenziato uno sforzo economico senza precedenti recenti per la rete stradale samaratese: 800.000 euro stanziati nel biennio 2025-2026 per le asfaltature. A questi si aggiungono circa 300.000 euro destinati alla manutenzione straordinaria di scuole, palestre e case comunali, edifici che necessitavano di cure rimandate da troppo tempo.

Oltre al “ferro e cemento”, l’Amministrazione Ferrazzi ha puntato sulla qualità della vita e sull’efficienza degli uffici. Tra i risultati citati figurano:

Anagrafe e Biblioteca: l’ampliamento degli orari di apertura ha portato a una significativa riduzione delle code.

Servizi Sociali: interventi mirati per le fasce più fragili della popolazione in un contesto economico complesso.

Giovani e Sport: l’apertura di un dialogo costante con le nuove generazioni e una rinnovata sinergia con le associazioni del territorio.

La parte più accesa del messaggio riguarda però il clima politico. Ferrazzi ha respinto con sdegno le accuse delle minoranze, definendole “denigratorie e strumentali”. Il punto di rottura riguarda la figura del compianto ex sindaco Enrico Puricelli.

“È vergognoso e riprorevole far credere che non abbiamo rispetto per una persona scomparsa con cui avevamo legami umani sinceri”, ha dichiarato fermamente Ferrazzi. Il Sindaco ha chiarito che nessuno della maggioranza ha mai indicato Puricelli come responsabile delle criticità, ma ha rivendicato il diritto di affermare che l’attuale Giunta ha ereditato numerosi problemi irrisolti dalla precedente amministrazione a guida Lega. “Tentare di tapparci la bocca strumentalizzando la memoria di chi non c’è più è un espediente meschino”, ha aggiunto.

Nonostante le critiche, Ferrazzi guarda avanti, ricordando che un’amministrazione ha cinque anni per completare il proprio programma. La priorità resta il bilancio e l’ascolto della comunità, con l’obiettivo di proseguire il lavoro avviato “nell’interesse esclusivo dei samaratesi”.