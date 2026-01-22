A Sangiano non passa più il treno. E neppure l’autobus sostitutivo

Da lunedì 12 gennaio è scattata l’interruzione – per settimane – della linea ferroviaria Luino–Gallarate–Milano: «Pendolari e studenti stanno vivendo una situazione di forte disagio legata alla gestione dei bus sostitutivi e dei percorsi alternativi comunicati da Trenord», ci raccontano alcuni utenti (attenzione: l’immagine di apertura è generica e non riferita ad alcun gestore delle corse sostitutive).

«Nonostante le informazioni diffuse tramite email e app ufficiale, che indicavano fermate e orari precisi, il servizio non risulta coerente con quanto annunciato. Già nella giornata di lunedì 12 gennaio, l’autista del bus sostitutivo di ritorno da Gallarate, dopo aver sbagliato strada, ha fatto scendere i passeggeri — tra cui studenti minorenni — alla rotonda di Besozzo sulla SS629, dichiarando che avrebbe poi proseguito verso Gemonio, Cittiglio e Laveno Mombello, lasciando di fatto escluso il paese di Sangiano», racconta la madre di uno studente del paese.

«Nei giorni successivi il problema della mancata fermata a Sangiano si è ripetuto, questo ha costretto i passeggeri, in particolare studenti, a cercare soluzioni alternative per rientrare a casa». Una sostanziale mancanza di servizio.

I guai però non sono finiti, quasi come una beffa: «Come indicato sull’app Trenord, alcuni ragazzi residenti a Sangiano stanno utilizzando al mattino il treno sostitutivo REG 33045 in partenza da Laveno Mombello e diretto a Gallarate (tratta che passa da Sesto-Vergiate), soluzione già adottata in passato durante altre sospensioni della linea senza alcun problema. Tuttavia, il 17 gennaio gli studenti sono stati fermati dal controllore e costretti a pagare il biglietto con supplemento, poiché il treno non sarebbe utilizzabile in presenza del bus sostitutivo attivo su Sangiano. Che a volte manco passa, infatti in data 19 gennaio il bus delle 7.17 dopo 30 minuti di attesa non è arrivato»

«Quindi viene negata la possibilità di utilizzare il treno della linea Sesto–Vergiate perché l’abbonamento parte da Sangiano». Con le famiglie messe in condizioni di non scegliere l’alternativa: «Con un preavviso adeguato sarebbe stato possibile rinnovare l’abbonamento mensile con partenza da Laveno Mombello. In una situazione di disagio causata da Trenord, forse sarebbe il caso di avere un po’ di flessibilità».

«Nonostante le numerose telefonate effettuate al servizio clienti Trenord, durante le quali gli operatori hanno compreso il problema e confermato che gli autisti devono effettuare la fermata di Sangiano al ritorno e che i passeggeri possono usufruire del treno REG 33045, ad oggi la situazione non è cambiata» denuncia la nostra lettrice. Ho inoltrato numerosi reclami ed email PEC, senza ricevere alcuna risposta da parte di Trenord».