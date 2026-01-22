A Sangiano non passa più il treno. E neppure l’autobus sostitutivo
Dal 12 gennaio la linea è interrotta per lavori. La denuncia: studenti lasciati "a piedi" (letteralmente) e beffati dalla rigidità. L'appello a Trenord
Da lunedì 12 gennaio è scattata l’interruzione – per settimane – della linea ferroviaria Luino–Gallarate–Milano: «Pendolari e studenti stanno vivendo una situazione di forte disagio legata alla gestione dei bus sostitutivi e dei percorsi alternativi comunicati da Trenord», ci raccontano alcuni utenti (attenzione: l’immagine di apertura è generica e non riferita ad alcun gestore delle corse sostitutive).
«Nonostante le informazioni diffuse tramite email e app ufficiale, che indicavano fermate e orari precisi, il servizio non risulta coerente con quanto annunciato. Già nella giornata di lunedì 12 gennaio, l’autista del bus sostitutivo di ritorno da Gallarate, dopo aver sbagliato strada, ha fatto scendere i passeggeri — tra cui studenti minorenni — alla rotonda di Besozzo sulla SS629, dichiarando che avrebbe poi proseguito verso Gemonio, Cittiglio e Laveno Mombello, lasciando di fatto escluso il paese di Sangiano», racconta la madre di uno studente del paese.
«Nei giorni successivi il problema della mancata fermata a Sangiano si è ripetuto, questo ha costretto i passeggeri, in particolare studenti, a cercare soluzioni alternative per rientrare a casa». Una sostanziale mancanza di servizio.
I guai però non sono finiti, quasi come una beffa: «Come indicato sull’app Trenord, alcuni ragazzi residenti a Sangiano stanno utilizzando al mattino il treno sostitutivo REG 33045 in partenza da Laveno Mombello e diretto a Gallarate (tratta che passa da Sesto-Vergiate), soluzione già adottata in passato durante altre sospensioni della linea senza alcun problema. Tuttavia, il 17 gennaio gli studenti sono stati fermati dal controllore e costretti a pagare il biglietto con supplemento, poiché il treno non sarebbe utilizzabile in presenza del bus sostitutivo attivo su Sangiano. Che a volte manco passa, infatti in data 19 gennaio il bus delle 7.17 dopo 30 minuti di attesa non è arrivato»
«Quindi viene negata la possibilità di utilizzare il treno della linea Sesto–Vergiate perché l’abbonamento parte da Sangiano». Con le famiglie messe in condizioni di non scegliere l’alternativa: «Con un preavviso adeguato sarebbe stato possibile rinnovare l’abbonamento mensile con partenza da Laveno Mombello. In una situazione di disagio causata da Trenord, forse sarebbe il caso di avere un po’ di flessibilità».
«Nonostante le numerose telefonate effettuate al servizio clienti Trenord, durante le quali gli operatori hanno compreso il problema e confermato che gli autisti devono effettuare la fermata di Sangiano al ritorno e che i passeggeri possono usufruire del treno REG 33045, ad oggi la situazione non è cambiata» denuncia la nostra lettrice. Ho inoltrato numerosi reclami ed email PEC, senza ricevere alcuna risposta da parte di Trenord».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.