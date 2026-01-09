Varese News

Gallarate/Malpensa

Un mese di lavori sulla Luino-Gallarate, ecco come sarà l’orario

Una parte dei treni viene deviata sulla linea che passa da Ispra e Sesto Calende, altri saranno limitati. Previsto anche servizio di autobus sostitutivi

Primo viaggio del treno Donizetti

Dal 12 gennaio al 16 febbraio, per lavori di manutenzione e potenziamento tecnologico all’infrastruttura, a cura di Rfi, tra le stazioni di Gallarate e Laveno, i treni di diverse tratte subiranno variazioni.

Dal 12 gennaio al 1° febbraio, i treni “R” (Milano-Gallarate-Luino) e “S30” (Gallarate-Luino/Cadenazzo) circolano solo tra Bellinzona/Cadenazzo/Luino e Laveno Mombello, con l’eccezione dei treni “R” 25328, 25332 e 25335 (Gallarate-Luino) che saranno soppressi per l’intero percorso.

Invece, come avevamo anticipato, i treni della linea “R” Milano-Gallarate-Luino che hanno come stazione di partenza/arrivo Milano Porta Garibaldi, nella tratta da Gallarate a Laveno Mombello effettueranno un percorso alternativo via Sesto Calende-Ispra (con fermata straordinaria a Vergiate), modificando la numerazione. Trenord ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi nella tratta interrotta.

Inoltre, dal 2 al 16 febbraio, i treni “R” e “S30” con destinazione Gallarate posticipano di 2 minuti l’orario di arrivo a Gallarate; i treni “R” e “S30” con origine Gallarate anticipano di 2 minuti l’orario di partenza da Gallarate, con modifiche di orario fino a Mornago Cimbro.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.