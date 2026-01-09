Un mese di lavori sulla Luino-Gallarate, ecco come sarà l’orario

Dal 12 gennaio al 16 febbraio, per lavori di manutenzione e potenziamento tecnologico all’infrastruttura, a cura di Rfi, tra le stazioni di Gallarate e Laveno, i treni di diverse tratte subiranno variazioni.

Dal 12 gennaio al 1° febbraio, i treni “R” (Milano-Gallarate-Luino) e “S30” (Gallarate-Luino/Cadenazzo) circolano solo tra Bellinzona/Cadenazzo/Luino e Laveno Mombello, con l’eccezione dei treni “R” 25328, 25332 e 25335 (Gallarate-Luino) che saranno soppressi per l’intero percorso.

Invece, come avevamo anticipato, i treni della linea “R” Milano-Gallarate-Luino che hanno come stazione di partenza/arrivo Milano Porta Garibaldi, nella tratta da Gallarate a Laveno Mombello effettueranno un percorso alternativo via Sesto Calende-Ispra (con fermata straordinaria a Vergiate), modificando la numerazione. Trenord ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi nella tratta interrotta.

Inoltre, dal 2 al 16 febbraio, i treni “R” e “S30” con destinazione Gallarate posticipano di 2 minuti l’orario di arrivo a Gallarate; i treni “R” e “S30” con origine Gallarate anticipano di 2 minuti l’orario di partenza da Gallarate, con modifiche di orario fino a Mornago Cimbro.