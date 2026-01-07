Varese News

Lavori sulla ferrovia tra Laveno e Gallarate, per tre settimane treni deviati e autobus sostitutivi

Dopo gli importanti lavori sulla linea Gallarate-Rho, il cantiere dal 12 febbraio prevede uno stop anche sulla linea per Luino

treno Donizetti tra Gallarate e Besnate

Uno stop parziale per tre settimane per i treni della Luino-Gallarate-Milano, che saranno in parte deviati e in parte sostituiti con autobus.

Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), società del Gruppo FS, eseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e lavori di manutenzione ad alcune opere d’arte della linea (che risale al 1884).

Per consentire l’operatività dei cantieri sarà necessario sospendere la circolazione dei treni fra le stazioni di Gallarate e Laveno dalle notte di lunedì 12 gennaio alle notte di lunedì 1° febbraio 2026.

Rfi lo comunica con una nota. Varesenews ha chiesto a Trenord le informazioni sull’impatto sui treni: saranno comunicate in modo completo nelle prossime ore con apposito avviso, ma è previsto che i treni da e per Milano (in orario pendolare) vengano deviati sull’itinerario via Ispra-Sesto Calende, usando tra Laveno e Sesto la linea normalmente riservata solo ai treni merci e proseguendo tra Sesto e Gallarate sulla linea del Sempione.
Altri treni vengono invece sostituiti con autobus.

Il motore di ricerca online e su app è già aggiornato.

Va ricordato che nei prossimi giorni è ancora previsto uno stop dei treni sul nodo di Gallarate per lavori (vedi qui).

Dal 9 al 12 gennaio è previsto un weekend “lungo” di stop ai treni per lavori a Gallarate

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Pubblicato il 07 Gennaio 2026
