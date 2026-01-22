Varese News

A Varese Fondazione Ascoli avvia il corso per diventare volontari in Oncoematologia pediatrica

Dal 10 febbraio al 14 aprile un corso gratuito a Varese con lezioni serali e un’esperienza guidata in reparto per diventare volontari in oncoematologia pediatrica

Fondazione Ascoli

Prenderà il via il 10 febbraio 2026 il nuovo Corso di formazione per volontari in Oncoematologia pediatrica, promosso dalla Fondazione Giacomo Ascoli insieme ad ASST Sette Laghi. Un percorso pensato per chi desidera dedicare tempo e attenzione ai bambini in cura presso il Day Center dell’Ospedale Del Ponte e alle loro famiglie.

Il corso si articola in 7 incontri serali, fino al 14 aprile, nelle aule del Padiglione centrale del vecchio Ospedale di Circolo a Varese. A completamento, è previsto anche un periodo di esperienza pratica in reparto, dal 9 marzo al 10 aprile, affiancando i volontari esperti già attivi in corsia.

Il programma, strutturato in 18 ore totali, unisce teoria e pratica: al centro ci sono temi sanitari, psicologici e pedagogici, con un focus sulla relazione d’aiuto, la gestione emotiva e l’umanizzazione delle cure.
«Un percorso che unisce cuore e competenze, per essere davvero utili ai bambini e ai loro genitori» spiega Angela Ballerio, fondatrice della Fondazione.

Le date: 10, 17 e 24 febbraio, 5, 10, e 24 marzo e 14 aprile 2026, tra le ore 18 e le 20.

Iscrizioni entro e non oltre l’8 febbraio a questo link: https://formazione.sigmapaghe.com

Per informazioni: sabrina.nascimbeni@asst-settelaghi.it – tel. 0332 278457.

Pubblicato il 22 Gennaio 2026
