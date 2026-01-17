A Varese torna il corso sull’adozione: quattro incontri per le famiglie
L’associazione Famiglie per l’Accoglienza propone un percorso di accompagnamento e confronto per chi desidera intraprendere l’esperienza adottiva
Anche quest’anno a Varese torna il corso introduttivo dedicato a chi è interessato all’adozione di bambini. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Famiglie per l’Accoglienza di Varese e si articola in quattro appuntamenti serali, pensati per accompagnare le famiglie in un percorso di conoscenza, ascolto e confronto.
“Incontrarsi fra famiglie” è il titolo del ciclo di incontri, rivolto sia a chi ha già avviato l’iter adottivo sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questa esperienza.
Il corso intende offrire uno spazio accogliente in cui condividere domande, attese e riflessioni, mettendo al centro l’esperienza concreta dell’adozione. Gli incontri saranno condotti da famiglie che vivono direttamente il percorso adottivo e vedranno la presenza di professionisti, con l’obiettivo di favorire un dialogo aperto e un confronto autentico sui temi proposti.
Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso la Sala Incontri di via Crispi 4, a Varese, con inizio alle 20.45. Il calendario prevede quattro date: lunedì 23 febbraio 2026 con l’incontro “Perché siamo qui? (l’attesa)”; lunedì 2 marzo 2026 “Conoscere i bambini e le situazioni di disagio”; lunedì 9 marzo 2026 “Conoscere le proprie risorse: che cosa si può offrire”; lunedì 16 marzo 2026 “Conoscere il vero desiderio del proprio cuore”.
Le iscrizioni sono aperte fino al 14 febbraio 2026. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo segreteria.varese@famiglieperaccoglienza.it oppure contattare Marilena Rovera al numero 349 1908513. Eventuali variazioni al programma verranno comunicate via mail agli iscritti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.