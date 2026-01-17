A Varese torna il corso sull’adozione: quattro incontri per le famiglie

Anche quest’anno a Varese torna il corso introduttivo dedicato a chi è interessato all’adozione di bambini. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Famiglie per l’Accoglienza di Varese e si articola in quattro appuntamenti serali, pensati per accompagnare le famiglie in un percorso di conoscenza, ascolto e confronto.

“Incontrarsi fra famiglie” è il titolo del ciclo di incontri, rivolto sia a chi ha già avviato l’iter adottivo sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questa esperienza.

Il corso intende offrire uno spazio accogliente in cui condividere domande, attese e riflessioni, mettendo al centro l’esperienza concreta dell’adozione. Gli incontri saranno condotti da famiglie che vivono direttamente il percorso adottivo e vedranno la presenza di professionisti, con l’obiettivo di favorire un dialogo aperto e un confronto autentico sui temi proposti.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso la Sala Incontri di via Crispi 4, a Varese, con inizio alle 20.45. Il calendario prevede quattro date: lunedì 23 febbraio 2026 con l’incontro “Perché siamo qui? (l’attesa)”; lunedì 2 marzo 2026 “Conoscere i bambini e le situazioni di disagio”; lunedì 9 marzo 2026 “Conoscere le proprie risorse: che cosa si può offrire”; lunedì 16 marzo 2026 “Conoscere il vero desiderio del proprio cuore”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 14 febbraio 2026. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo segreteria.varese@famiglieperaccoglienza.it oppure contattare Marilena Rovera al numero 349 1908513. Eventuali variazioni al programma verranno comunicate via mail agli iscritti.