“Acquerello che passione”: torna il corso base di Varese Corsi

Dopo il successo delle scorse edizioni, Varese Corsi ripropone Acquerello che passione, un corso base dedicato a chi desidera avvicinarsi a una delle tecniche pittoriche più affascinanti e poetiche, oppure consolidare le proprie competenze artistiche.

A partire da lunedì 26 gennaio, dalle 18:00 alle 20:30 presso il Centro d’Incontro Soranzo prenderà il via il corso Acquerello che passione (base) per ben dieci lezioni.

Guidati dall’insegnante Gabriele Tadini, i partecipanti saranno introdotti alle tecniche fondamentali dell’acquerello attraverso un percorso pratico e coinvolgente, che richiama l’atmosfera delle antiche botteghe d’arte.

Durante le lezioni si lavorerà sulla percezione visiva, sulla gestione dell’acqua e del colore e sulla rappresentazione di soggetti iconici come paesaggi, riflessi, fiori e vedute veneziane, affiancando l’osservazione diretta delle tecniche del docente all’esercizio personale.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, cliccare qui.