Addio allo scrittore Fulvio Fiori maestro della parola e della consapevolezza

Ha dedicato la vita al potere trasformativo delle parole, credendo fino in fondo che una frase ben scritta potesse curare, alleggerire, risvegliare. Fulvio Fiori, scrittore, autore teatrale, attore e ideatore della Bioscrittura®, si è spento lasciando dietro di sé una scia luminosa di pensieri, aforismi, riflessioni e sorrisi.

Fiori aveva fatto delle parole uno strumento di consapevolezza e benessere, dopo una lunga carriera come copywriter nel mondo della pubblicità. La svolta arrivò con la decisione di mettere il suo talento al servizio delle persone, accompagnandole in percorsi interiori attraverso la scrittura. Nasce così la Bioscrittura®, un metodo oggi riconosciuto e praticato, che aiuta a sciogliere nodi emotivi e trasformare l’esperienza in consapevolezza.

La scrittura come cura

In un’intervista rilasciata al vicedirettore di VareseNews Michele Mancino nel 2018, Fiori raccontava così la sua visione: «Quando metti nero su bianco ciò che ti agita dentro, accade una magia: ti guardi da fuori, ti capisci meglio, e cominci a guarire».

Un pensiero semplice, ma potente, che ha ispirato migliaia di persone a ritrovare equilibrio ed energia attraverso le parole. La sua presenza era discreta ma incisiva, il tono sempre lieve anche quando affrontava i temi più profondi.

Un artista a tutto tondo

Oltre alla scrittura terapeutica, Fulvio Fiori ha firmato testi teatrali, ha recitato, ha prestato la voce italiana a personaggi come Gregg Braden e Deepak Chopra, ed è stato insignito di riconoscimenti importanti, come il Premio Massimo Troisi per la scrittura comica e il Premio Teatro Totale per la drammaturgia.

I suoi celebri aFIORIsmi – brevi riflessioni acute e ironiche – sono stati per molti un appuntamento quotidiano, capaci di illuminare anche i passaggi più complicati dell’esistenza con un sorriso.

L’eredità di un pensiero vivo

Chi lo ha conosciuto lo ricorda per la sua umanità, la precisione unita alla leggerezza, la capacità di stare davvero nella parola, senza retorica. Il suo lascito più profondo resta oggi in quelle frasi che continuano a parlare, a risuonare, a fare spazio.

«Resta ciò che ha saputo donare: la lucidità che rischiarava le ombre, l’ironia che alleggeriva il peso delle difficoltà, il coraggio con cui invitava a trasformare le ferite in parole e le parole in consapevolezza».