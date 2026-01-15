Varese News

Al Sacro Monte chiudono fino a marzo il Museo Baroffio, la Cripta e Casa Pogliaghi per pausa invernale

Disponibili anche nei mesi invernali le aperture straordinarie su prenotazione per scolaresche e gruppi organizzati

Come da tradizione, con la fine delle festività natalizie anche i musei del Sacro Monte di Varese entrano nel consueto periodo di chiusura stagionale. A partire dal 6 gennaio, il Museo Baroffio, la Cripta romanica del Santuario e la Casa Museo Lodovico Pogliaghi sospendono le aperture al pubblico, per dedicarsi alla programmazione della stagione culturale 2026.

Un tempo di pausa prezioso, durante il quale le strutture si preparano per offrire una nuova stagione ricca di iniziative, mostre e visite guidate.

La riapertura ufficiale è prevista per sabato 14 marzo 2026, e i musei resteranno accessibili fino al mese di novembre.

Durante il periodo di chiusura, resta attiva la possibilità di richiedere aperture straordinarie per gruppi organizzati e scolaresche. Una formula che permette di mantenere viva l’esperienza culturale anche nei mesi invernali.

Per informazioni e prenotazioni:
Telefono: 366 4774873
Email: info@sacromontedivarese.it

15 Gennaio 2026
