Al Sacro Monte chiudono fino a marzo il Museo Baroffio, la Cripta e Casa Pogliaghi per pausa invernale
Disponibili anche nei mesi invernali le aperture straordinarie su prenotazione per scolaresche e gruppi organizzati
Come da tradizione, con la fine delle festività natalizie anche i musei del Sacro Monte di Varese entrano nel consueto periodo di chiusura stagionale. A partire dal 6 gennaio, il Museo Baroffio, la Cripta romanica del Santuario e la Casa Museo Lodovico Pogliaghi sospendono le aperture al pubblico, per dedicarsi alla programmazione della stagione culturale 2026.
Un tempo di pausa prezioso, durante il quale le strutture si preparano per offrire una nuova stagione ricca di iniziative, mostre e visite guidate.
La riapertura ufficiale è prevista per sabato 14 marzo 2026, e i musei resteranno accessibili fino al mese di novembre.
Durante il periodo di chiusura, resta attiva la possibilità di richiedere aperture straordinarie per gruppi organizzati e scolaresche. Una formula che permette di mantenere viva l’esperienza culturale anche nei mesi invernali.
Per informazioni e prenotazioni:
Telefono: 366 4774873
Email: info@sacromontedivarese.it
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.