Anche due protagonisti di Glocal tra i vincitori del premio Andrea Purgatori
Si tratta di Nello Scavo, premiato nella categoria riservata alla carta stampata, e Gabriele Cruciata, scelto come miglior giornalista under 40
Saranno consegnati il primo febbraio a Bologna i riconoscimenti legati al premio Andrea Purgatori, prima edizione di una manifestazione in memoria del grande giornalista scomparso nel luglio del 2023. Tra i vincitori di questa edizione ci sono anche due cronisti che hanno partecipato a Glocal, il festival di giornalismo promosso da VareseNews.
Si tratta di Nello Scavo, giornalista di Avvenire, premiato nella sezione dedicata alla carta stampata. Cronista di guerra, autore di scoop sui rapporti tra l’Italia e la Libia, profondo conoscitore delle dinamiche legate ai movimenti migratori nel Mediterraneo. Nella categoria under 40 sarà invece premiato Gabriele Cruciata, giornalista e formatore, autore di podcast inchiesta come 10 e 25 – La vera storia dietro la strage di Bologna.
In ambito televisivo il riconoscimento andrà a Sigfrido Ranucci e alla redazione di Report, mentre il premio per il miglior sceneggiatore d’inchiesta andrà a Sandro Petraglia e Lorenzo Bagnatori, autori tra le altre della sceneggiatura di “Il falsario”, film con Pietro Castellito che uscirà su Netflix il 23 gennaio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.