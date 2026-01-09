Anche due protagonisti di Glocal tra i vincitori del premio Andrea Purgatori

Saranno consegnati il primo febbraio a Bologna i riconoscimenti legati al premio Andrea Purgatori, prima edizione di una manifestazione in memoria del grande giornalista scomparso nel luglio del 2023. Tra i vincitori di questa edizione ci sono anche due cronisti che hanno partecipato a Glocal, il festival di giornalismo promosso da VareseNews.

Si tratta di Nello Scavo, giornalista di Avvenire, premiato nella sezione dedicata alla carta stampata. Cronista di guerra, autore di scoop sui rapporti tra l’Italia e la Libia, profondo conoscitore delle dinamiche legate ai movimenti migratori nel Mediterraneo. Nella categoria under 40 sarà invece premiato Gabriele Cruciata, giornalista e formatore, autore di podcast inchiesta come 10 e 25 – La vera storia dietro la strage di Bologna.

In ambito televisivo il riconoscimento andrà a Sigfrido Ranucci e alla redazione di Report, mentre il premio per il miglior sceneggiatore d’inchiesta andrà a Sandro Petraglia e Lorenzo Bagnatori, autori tra le altre della sceneggiatura di “Il falsario”, film con Pietro Castellito che uscirà su Netflix il 23 gennaio.