Archetti distrutti in via Cantoni a Gallarate vicino all’ospedale
Un colpo violento contro le protezioni pedonali ha distrutto alcuni archetti installati due anni fa
Un urto ha distrutto gli archetti di protezione del marciapiede in via Cantoni, a Gallarate, nella zona dell’ospedale. Le strutture metalliche, installate circa due anni fa, avevano lo scopo di proteggere il passaggio pedonale dalla sosta selvaggia e di garantire maggiore sicurezza in un’area particolarmente sensibile e frequentata.
Per due anni quegli archetti hanno svolto silenziosamente il loro compito, mantenendo il marciapiede in sicurezza. Veri e propri “piccoli guardiani”, hanno rappresentato un deterrente efficace contro i parcheggi irregolari, fino a quando un impatto troppo violento ne ha purtroppo spezzato la resistenza.
L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto in prossimità delle strutture sanitarie, dove il rispetto delle regole e delle protezioni urbane è fondamentale per tutelare pedoni, pazienti e operatori. Ora si attendono interventi di ripristino e una riflessione sull’opportunità di rafforzare ulteriormente le misure di protezione in quella zona.
