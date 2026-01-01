Varese News

Gallarate/Malpensa

Archetti distrutti in via Cantoni a Gallarate vicino all’ospedale

Un colpo violento contro le protezioni pedonali ha distrutto alcuni archetti installati due anni fa

Generico 29 Dec 2025

Un urto ha distrutto gli archetti di protezione del marciapiede in via Cantoni, a Gallarate, nella zona dell’ospedale. Le strutture metalliche, installate circa due anni fa, avevano lo scopo di proteggere il passaggio pedonale dalla sosta selvaggia e di garantire maggiore sicurezza in un’area particolarmente sensibile e frequentata.

Per due anni quegli archetti hanno svolto silenziosamente il loro compito, mantenendo il marciapiede in sicurezza. Veri e propri “piccoli guardiani”, hanno rappresentato un deterrente efficace contro i parcheggi irregolari, fino a quando un impatto troppo violento ne ha purtroppo spezzato la resistenza.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto in prossimità delle strutture sanitarie, dove il rispetto delle regole e delle protezioni urbane è fondamentale per tutelare pedoni, pazienti e operatori. Ora si attendono interventi di ripristino e una riflessione sull’opportunità di rafforzare ulteriormente le misure di protezione in quella zona.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.