Archetti distrutti in via Cantoni a Gallarate vicino all’ospedale

Un urto ha distrutto gli archetti di protezione del marciapiede in via Cantoni, a Gallarate, nella zona dell’ospedale. Le strutture metalliche, installate circa due anni fa, avevano lo scopo di proteggere il passaggio pedonale dalla sosta selvaggia e di garantire maggiore sicurezza in un’area particolarmente sensibile e frequentata.

Per due anni quegli archetti hanno svolto silenziosamente il loro compito, mantenendo il marciapiede in sicurezza. Veri e propri “piccoli guardiani”, hanno rappresentato un deterrente efficace contro i parcheggi irregolari, fino a quando un impatto troppo violento ne ha purtroppo spezzato la resistenza.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto in prossimità delle strutture sanitarie, dove il rispetto delle regole e delle protezioni urbane è fondamentale per tutelare pedoni, pazienti e operatori. Ora si attendono interventi di ripristino e una riflessione sull’opportunità di rafforzare ulteriormente le misure di protezione in quella zona.