Arita Ternava è una nuova schiacciatrice della Futura Volley

Tra un brindisi e l’altro, proprio a cavallo tra la fine del 2025 e l’arrivo del nuovo anno, la Futura Volley Giovani si è regalata una “stellina” in più da far brillare in questo inizio di 2026. Si tratta di Arita Ternava, schiacciatrice finlandese classe 2002, ingaggiata dal club di Busto Arsizio per rinforzare il reparto delle attaccanti di palla alta.

Si tratta di una giocatrice fisicamente dotata e dai colpi potenti, che nella sua pur giovane carriera ha già alle spalle esperienze anche nelle coppe europee: con la maglia della formazione finlandese del Viesti Salo Ternava ha infatti disputato la Champions League nel 2021/22 e la Challenge Cup nel 2022/23. Inoltre, è stata premiata come miglior attaccante della Coppa di Finlandia nel 2020/21, stagione che l’ha vista vincere anche la lega Finlandese. Dopo aver lasciato il proprio paese, Arita si è misurata col campionato ceco, vestendo la maglia del PVK Prerov mentre nella stagione in corso stava militando nella prima lega svizzera con il Raiffeisen Volley Toggenburg, risultando tra le migliori della sua squadra, dove ha rappresentato un elemento fondamentale non solo in attacco ma anche in seconda linea.

Nello scacchiere a disposizione di coach Mauro Tettamanti, Arita Ternava potrà rappresentare una preziosa addizione grazie ad una buona tecnica in ricezione e a colpi potenti e vari sul fronte offensivo, dove ha spostamenti veloci sul modello americano. «Arita è una ragazza molto disponibile – sottolinea il tecnico biancorosso -. Non è abituata a campionati di altissimo livello, ci vorrà un po’ di tempo per assimilare l’A2 ma ha doti tecniche buone che le permetteranno di adeguarsi in fretta e capire cosa è necessario fare. Ha portato aria fresca e ci potrà dare una mano in tutti i fondamentali».

«Ho iniziato a giocare quando avevo 8 anni – racconta Ternava -. Ho visto una partita di pallavolo in TV e da lì è scattato tutto: prendevo il pallone da calcio dei miei fratelli o anche i cuscini e provavo a giocare contro il muro della mia stanza. Alla fine i miei genitori si sono stancati del rumore che facevo, mi hanno iscritto in una squadra giovanile e da allora non ho più smesso. È ancora abbastanza incredibile pensare che abbia giocato in Champions League e in Challenge Cup. Sono esperienze davvero speciali e le prime partite rappresentano per me un bellissimo ricordo: quando mi sono trovata di fronte i miei idoli ed io ero solo un’esordiente nel campionato finlandese. È stata un’esperienza pazzesca, di cui sono davvero grata».

«Ovviamente tutti sanno quanto è alto il livello della pallavolo in Italia, soprattutto in serie A, quindi avere un’opportunità come questa era una cosa alla quale non potevo rinunciare e sono davvero entusiasta di iniziare con la Futura – aggiunge l’atleta -. Nel tempo libero cerco di studiare il più possibile: frequento online la facoltà universitaria di Economia. Trascorro la maggior parte del tempo davanti al computer con i miei libri, ma mi piace anche fare semplici gite o passeggiare alla scoperta della città in cui mi trovo».