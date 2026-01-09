Benedizione degli animali, falò di Sant’Antonio e pizzoccheri all’oratorio di Taino

Le fiamme della tradizione tornano a riscaldare l’inverno del basso Verbano. Sabato 17 gennaio l’appuntamento è all’Oratorio San Domenico Savio di Taino per la ricorrenza di Sant’Antonio Abate.

Il programma si apre alle 17 con la benedizione degli animali: come da consuetudine, ciascuno potrà portare i propri piccoli compagni, avendo cura di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Il pomeriggio prosegue con un momento simbolico di fede e speranza, ovvero la preparazione dei bigliettini contenenti desideri o preghiere da affidare al Santo. Questi messaggi verranno poi bruciati durante l’accensione del grande falò, il cuore luminoso della giornata che segna il legame profondo tra la comunità e le proprie radici rurali.

A partire dalle 19, l’attenzione si sposta sulla gastronomia con la pizzoccherata in oratorio. La proposta – prenotazione a questo link – prevede una porzione di pizzoccheri comprensiva di acqua e dolce al costo di 10 euro. Per chi preferisce consumare il pasto a casa è disponibile anche la versione da asporto al prezzo di 7 euro. La partecipazione alla cena è soggetta a prenotazione obbligatoria, che può essere effettuata inviando un messaggio WhatsApp al numero 351 9727682 oppure compilando il modulo online dedicato.