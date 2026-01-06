Cambiano i marchi ma non la Befana: anche quest’anno il Cral di Cassinetta porta i doni ai figli dei lavoratori
La tradizione che dura da 70 anni, da quando Giovanni Borghi fondò il “dopolavoro” della sua Ignis: e non si è mai spenta, pur cambiando lo stabilimento più volte "bandiera"
Erano gli anni del boom, quelli dell’Italia del miracolo economico, quando Giovanni Borghi, patron sempre attento al benessere della “sua” gente e visionario nei suoi progetti, istituì il Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori, noto ancora oggi come CRAL.
Oltre alla miriade di attività sportive e culturali nate in seno all’associazione, per i figli dei dipendenti si sarebbe assicurato che la Befana portasse zucchero e doni, e ci sarebbe stata una grande festa, ogni anno. Ingaggiò persino Sbirulino – il Commendatore era un grande fan di Sandra Mondaini – per allietare i piccoli partecipanti ed i loro genitori.
Da allora la Befana è tornata puntualmente ogni anno a Cassinetta, quale che fosse la bandiera ai cancelli o la nazionalità della proprietà: prima Ignis, poi IRE, poi l’olandese Philips, l’americana Whirlpool, oggi la turca Beko.«Non è stato semplice spiegare ai vertici turchi chi o cosa fosse la Befana, un’usanza ignota nella loro cultura, ma hanno capito benissimo e dimostrato interesse verso questa tradizione, assicurando il loro sostegno» spiega Michele Zambotti, presidente del CRAL Beko e direttore della fabbrica.
Così la Befana 2026 è tornata nello spazio mensa centrale del grande stabilimento, per allietare grandi e piccini con uno spettacolo mozzafiato e magnetico di clown, maghi e giocolieri a cura dei bravissimi animatori di Samarcanda. Inoltre trucca-bimbi, gonfiabili, dolci e bibite e naturalmente i doni da ritirarsi in base all’età, suddivisi tra maschi e
femmine.
Aggiunge Vittorio Fogliadini, coordinatore del CRAL «Quest’anno abbiamo aperto la partecipazione ai bambini dei comuni limitrofi alla nostra fabbrica, Ternate, Varano Borghi e Biandronno, oltre ai piccoli ospiti della casa Mater Orphanorum di Comabbio, in omaggio all’attenzione e all’amore che Giovanni Borghi aveva per il
territorio». In tutto circa 200 bambini accompagnati dai genitori, e talvolta anche dai nonni, che si sono inoltre impegnati nel disegnare il loro personalissimo elettrodomestico del futuro.
“Al di là delle vicissitudini aziendali e dei vari tavoli ancora aperti, nodi da risolvere e questioni da chiarire riguardo al futuro della fabbrica, dei suoi dipendenti e di tutto l’indotto, il CRAL Beko continua a unire i lavoratori di Cassinetta attraverso lo sport, la cultura e il tempo libero, aprendosi al territorio come ha sempre fatto e come dimostrano le nuove sezioni come quella dell’Hockey e la partecipazione di tanti giovani” spiega la nota del Cral segnalando la parentesi felice di serenità e gioia, che porta uno sguardo positivo, per un giorno, verso il futuro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.