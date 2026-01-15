Camera di Commercio di Varese celebra il successo della fiamma olimpica e rilancia: “Ora arriva l’Olympic Festival”

Il passaggio della fiamma olimpica tra le strade di Varese non è stato solo un evento di piazza, ma il coronamento di un percorso iniziato dieci anni fa. Per la Varese Sport Commission, l’entusiasmo che ha riempito l’Acinque Ice Arena, i Giardini Estensi e il centro cittadino rappresenta il successo di una strategia lungimirante che, dal 2016, punta sullo sport come motore di sviluppo economico, turistico e relazionale per l’intera provincia. Un impegno che ha trasformato il territorio in un punto di riferimento internazionale, capace di attrarre visitatori e delegazioni straniere.

Galleria fotografica L’evento alla Acinque Ice Arena per l’arrivo della Fiamma Olimpica 4 di 60

Un hub strategico per il ghiaccio

Il successo di questa fase è frutto dell’accordo “Varese for Winter Games”, che vede collaborare Camera di Commercio, Provincia e Comune di Varese. Grazie a questa sinergia, il territorio ha saputo evolvere la sua storica vocazione per il basket, il canottaggio e il ciclismo, diventando un vero e proprio hub per le discipline del ghiaccio. Eventi come il Japanese Dream Ice Gala e la Final Four di Coppa Italia hanno già portato in città oltre 5mila presenze, confermando l’attrattività degli impianti moderni e la posizione strategica garantita dalla vicinanza con l’aeroporto di Malpensa.

L’eredità dei Giochi e l’Olympic Festival

L’esperienza di Milano-Cortina 2026 per il Varesotto è però tutt’altro che conclusa. Il territorio è pronto a ospitare diverse delegazioni internazionali che hanno scelto la provincia come base operativa per le competizioni. «Siamo sulla strada giusta per far emergere una vocazione che è nelle radici del nostro territorio. Sarà importante rafforzare il legame con queste delegazioni affinché sia evidente il vantaggio competitivo di avere base da noi» ha dichiarato Mauro Vitiello, presidente di Camera di Commercio. Per mantenere vivo questo spirito, Camera di Commercio e Fondazione Varese Welcome promuoveranno, tra fine gennaio e metà marzo, l’«Olympic Festival», un programma diffuso di eventi culturali e spettacoli che coinvolgerà i principali comuni della provincia.