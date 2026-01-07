Varese News

Cammelli a Varese. La dura verità del monopoli. Chef Garzillo per i volontari

Le notizie del 7 gennaio in 11 minuti

Chef Garzillo "sfida" i ragazzi del De Filippi


Le notizie del 7 gennaio su Varesenews ci raccontano del perchè tra Varesotto e Alto Milanese c’è la tradizione dei cammelli di sfoglia, di un gioco che racconta meglio di altri le disuguaglianze del libero mercato immobiliare e di uno chef che cucina con gli studenti di un istituto alberghiero per i volontari di un’associazione che distribuisce cibo a chi ne ha bisogno.

Pubblicato il 07 Gennaio 2026
