Cammelli a Varese. La dura verità del monopoli. Chef Garzillo per i volontari



Le notizie del 7 gennaio su Varesenews ci raccontano del perchè tra Varesotto e Alto Milanese c’è la tradizione dei cammelli di sfoglia, di un gioco che racconta meglio di altri le disuguaglianze del libero mercato immobiliare e di uno chef che cucina con gli studenti di un istituto alberghiero per i volontari di un’associazione che distribuisce cibo a chi ne ha bisogno.