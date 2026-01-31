Varese News

Camminata in Rosa: mille euro alle associazioni per la prevenzione del tumore al seno

L’iniziativa svoltasi a ottobre ha coinvolto 277 partecipanti e oggi porta alla consegna di un contributo alle associazioni impegnate nella prevenzione del tumore al seno

La Camminata in Rosa ha unito in un momento di partecipazione e sensibilizzazione dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa, svoltasi nel mese di ottobre 2025, è stata promossa dai Comuni di Castiglione Olona, Venegono Inferiore e Gornate Olona e ha coinvolto amministratori, associazioni e cittadini in un percorso simbolico all’insegna della solidarietà e della salute.

Una camminata per la prevenzione

La manifestazione, benefica e non competitiva, è nata in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno ed è stata organizzata grazie alla collaborazione tra enti locali e realtà del terzo settore. A farsi promotori dell’iniziativa sono stati il Comune di Castiglione Olona con l’assessore Caterina Valle, il Comune di Venegono Inferiore con l’assessore Marianna Tabano e il Comune di Gornate Olona, rappresentato dalle delegate del sindaco Emanuele Poretti, Alessandra Ferioli ed Eleonora Prevedello.

Partecipazione e comunità

La Camminata in Rosa ha rappresentato un importante momento di aggregazione, ponendo al centro la comunità locale e i valori della prevenzione e della promozione della salute. La partecipazione di 277 persone ha confermato l’attenzione e la sensibilità verso un tema di grande rilevanza sociale.

All’evento erano presenti anche i sindaci Giancarlo Frigeri e Mattia Premazzi, a testimonianza dell’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini nella costruzione di una comunità attenta al benessere collettivo.

Il contributo alle associazioni

L’impegno nato con la camminata trova ora un riscontro concreto. Oggi, 31 gennaio 2026, i Comuni coinvolti, insieme agli amministratori e alle associazioni, consegneranno un contributo economico di 1.000 euro ciascuno alle presidenti delle associazioni CAOS e Valbossa in Rosa, Adele Patrini e Adalisa Corbetta. Le risorse saranno destinate a progettualità dedicate alla prevenzione del tumore al seno.

Pubblicato il 31 Gennaio 2026
