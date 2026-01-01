Cammino di Santiago, un anno da record: 2025 storico, italiani sul podio dei pellegrini

Nei giorni dei record al cinema di Buen camino con Checco Zalone, arrivano i numeri dei camminatori dalla capitale della Galizia. Il Cammino di Santiago ha chiuso il 2025 con un’immagine che vale più di tante parole: 257 pellegrini arrivati a Santiago nella sola giornata del 31 dicembre. Un ultimo giorno dell’anno che diventa simbolo di un fenomeno ormai globale e in continua crescita.

A consuntivo, infatti, il 2025 si è rivelato un record assoluto: secondo i dati dell’Oficina del Peregrino, gli arrivi complessivi sono stati 530.662, con un aumento di circa +6% rispetto all’anno precedente. Un risultato che conferma la forza attrattiva del Cammino, capace di coinvolgere persone di età, provenienze e motivazioni diversissime.

Le vie più percorse: domina il Francés, cresce l’Atlantico

Il Camino Francés resta la rotta più battuta, con 242.019 pellegrini, circa il 45% del totale. Seguono il Camino Portugués con 100.783 arrivi e il Portugués por la Costa con 89.494, che spicca anche per una crescita molto sostenuta (+19,72%).

Più staccati, ma comunque significativi, il Camino Inglés (30.179) e il Camino Primitivo (27.861), entrambi in aumento. Il Camino del Norte rimane stabile (21.482, +0,30%), mentre tra i percorsi minori si registrano oscillazioni: la Vía de la Plata è in leggero calo, così come “Otros Caminos”, mentre il tracciato Muros–Noia cresce in modo marcato, pur restando su numeri ridotti.

Provenienze: Spagna prima, ma l’Italia è terza per numero di pellegrini

Guardando ai Paesi di provenienza, la Spagna resta al primo posto con 228.142 pellegrini (42,99%). Al secondo si collocano gli Stati Uniti, con 43.952 arrivi, in crescita rispetto al 2024.

Il dato da mettere in evidenza è però quello italiano: con 26.617 pellegrini, l’Italia è al terzo posto per numero di camminatori arrivati a Santiago nel 2025, davanti a Germania, Portogallo e Regno Unito. Un segnale forte di quanto l’esperienza jacobea continui a parlare anche al pubblico italiano, tra ricerca personale, spiritualità, viaggio lento e cultura del cammino.

Perché si cammina: la motivazione religiosa resta centrale, ma aumentano le scelte “altre”

Sul fronte delle motivazioni dichiarate, nel 2025 la componente religiosa resta la più consistente: 233.067 pellegrini (43,92%). Seguono la voce “Otros” con 168.975 (31,84%) e i cammini dichiaratamente non religiosi con 97.759 (18,42%). In aumento anche la categoria “Desconocido” (30.861), che cresce oltre il 50% rispetto all’anno precedente: un indizio di come il Cammino stia diventando sempre più un’esperienza personale, difficile da incasellare.

Un record che racconta un cambiamento

Il 2025, dunque, non è solo un record di partecipazione: è la fotografia di un Cammino che cambia, si allarga, si internazionalizza e si diversifica. E quel dato finale – 257 pellegrini il 31 dicembre – chiude l’anno con un messaggio chiaro: per molti, il Cammino non è un evento stagionale, ma una scelta che può iniziare (o finire) in qualsiasi momento. Anche nell’ultimo giorno dell’anno.