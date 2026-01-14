Castellanza digitalizza le notifiche: risparmio economico per i cittadini con SEND

Il Comune di Castellanza ha attivato SEND, acronimo di SErvizio Notifiche Digitali, la nuova infrastruttura per la notifica degli atti amministrativi che consentirà ai cittadini di ricevere comunicazioni a valore legale in formato completamente digitale, con un significativo risparmio di tempo e denaro. L’iniziativa, avviata grazie alle risorse del PNRR, permette all’amministrazione comunale di anticipare l’obbligo di digitalizzazione delle notifiche previsto per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026. La piattaforma SEND, realizzata da PagoPA S.p.A. in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri, modernizza il processo di notifica degli atti amministrativi, a partire dalle sanzioni relative alle violazioni del codice della strada. «L’adozione di SEND rappresenta un passo fondamentale verso la digitalizzazione dei servizi comunali, con vantaggi concreti per i cittadini sia in termini di accessibilità sia di risparmio economico -spiega il comandante della polizia locale, Francesco Nicastro-. Chi sceglierà la modalità digitale potrà beneficiare di costi di notifica notevolmente ridotti rispetto al tradizionale invio cartaceo».

Il principale vantaggio economico per i cittadini che decideranno di attivare la notifica digitale riguarda il costo per le notifiche: via Pec, attraverso il nuovo servizio SEND, è fissato a 2 euro per ciascuna comunicazione, contro una media di 6,42 euro (Iva esclusa) per le notifiche cartacee tradizionali, con un risparmio superiore al 68%. La sperimentazione riguarda attualmente le notifiche relative alle violazioni del codice della strada ed è stata estesa anche ad altre sanzioni amministrative. Il Comune di Castellanza ha stanziato 15.500 euro per implementare il servizio, che si stima gestirà circa 1.500 notifiche nei prossimi mesi.

Come funziona il nuovo sistema per i cittadini

Per usufruire del servizio di notifica digitale, i cittadini possono scegliere tra diverse modalità. È sufficiente possedere un domicilio digitale, ovvero un indirizzo Pec registrato negli elenchi pubblici come INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali), oppure attivare il servizio sull’App IO per ricevere avvisi di cortesia con le istruzioni per visualizzare l’atto e pagare eventuali importi dovuti. È inoltre possibile indicare un recapito email o un numero di telefono cellulare su cui ricevere gli avvisi con le istruzioni per accedere alla piattaforma. In assenza di recapiti digitali, la notifica avverrà comunque tramite la tradizionale raccomandata cartacea. La nuova infrastruttura digitale non solo semplifica l’accesso ai documenti ma garantisce anche maggiore certezza e tracciabilità delle comunicazioni, eliminando problematiche come smarrimenti o mancate consegne delle raccomandate tradizionali. Per maggiori informazioni sul servizio SEND e sulle modalità di attivazione, i cittadini possono consultare il sito istituzionale del Comune di Castellanza o consultare direttamente il sito istitutuzionale del servizio www.notifichedigitali.it