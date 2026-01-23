Ciclone Harry: la Sicilia in ginocchio. Il volo della Guardia Costiera sui territori devastati

Il Sud Italia fa la conta dei danni dopo il passaggio del ciclone Harry, una tempesta mediterranea di rara violenza che tra il 19 e il 21 gennaio ha sferzato con furia la Sicilia, la Calabria e la Sardegna. Con onde che hanno sfiorato i 10 metri e raffiche di vento oltre i 120 km/h, l’Isola è la regione più colpita, con danni stimati che superano già i 740 milioni di euro.

Per documentare l’entità del disastro, la Guardia Costiera Italiana ha effettuato un volo di ricognizione con il velivolo Nemo 11-08. Pubblichiamo qui il video integrale della missione, che offre una prospettiva drammatica e inequivocabile sulla devastazione del litorale ionico.

Le immagini catturate dall’alto mostrano: Catania e Riposto: infrastrutture portuali danneggiate, imbarcazioni affondate e il lungomare invaso dai detriti. Taormina e Giardini Naxos: spiagge letteralmente inghiottite dal mare e stabilimenti balneari rasi al suolo.

Comuni del Messinese: ferite profonde a Santa Teresa di Riva, dove parte della litoranea è crollata, e a Scaletta Zanclea, con i binari della ferrovia rimasti sospesi nel vuoto.

Mentre la Regione ha già dichiarato lo stato di emergenza, la Protezione Civile continua il monitoraggio per mettere in sicurezza le zone colpite da frane e allagamenti.