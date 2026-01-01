Da Calipolis lungo la ciclopedonale: il 2026 parte a passo lungo con il Gruppo di cammino di Fagnano Olona
Nuovo anno, nuovi passi lungo la Valle Olona con una camminata inizialmente prevista di 7 chilometri diventati 16.
Un inizio d’anno all’insegna del movimento e della natura per il Gruppo di cammino di Fagnano Olona. La prima uscita del 2026 ha preso il via dall’Approdo Calipolis, lungo la ciclopedonale della Valle Olona, con una camminata inizialmente prevista di 7 chilometri.
Passo dopo passo, però, l’entusiasmo e la voglia di stare insieme hanno fatto allungare il percorso: a fine mattinata i chilometri percorsi sono diventati 16, trasformando l’escursione in un segnale di ottimo auspicio per l’anno appena iniziato.
Un debutto promettente che ben si accorda con l’ambizioso programma di cammini e peak trek in calendario per i prossimi mesi, all’insegna della salute, della socialità e della scoperta del territorio. Un modo semplice ma significativo per cominciare il nuovo anno… con il piede giusto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.