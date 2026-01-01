Da Calipolis lungo la ciclopedonale: il 2026 parte a passo lungo con il Gruppo di cammino di Fagnano Olona

Un inizio d’anno all’insegna del movimento e della natura per il Gruppo di cammino di Fagnano Olona. La prima uscita del 2026 ha preso il via dall’Approdo Calipolis, lungo la ciclopedonale della Valle Olona, con una camminata inizialmente prevista di 7 chilometri.

Passo dopo passo, però, l’entusiasmo e la voglia di stare insieme hanno fatto allungare il percorso: a fine mattinata i chilometri percorsi sono diventati 16, trasformando l’escursione in un segnale di ottimo auspicio per l’anno appena iniziato.

Un debutto promettente che ben si accorda con l’ambizioso programma di cammini e peak trek in calendario per i prossimi mesi, all’insegna della salute, della socialità e della scoperta del territorio. Un modo semplice ma significativo per cominciare il nuovo anno… con il piede giusto.