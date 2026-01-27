“Dal Parquet”: il dopopartita di EA7 Armani – Openjobmetis 74-84

Spettacolare e inatteso successo esterno della Openjobmetis che espugna il PalaLido di Milano 74-84 con due parziali decisivi nel secondo tempo. I biancorossi prima rimontano e sorpassano l’Olimpia poi, dopo essere stati raggiunti, piazzano uno 0-10 negli ultimi 2′ di gioco che fanno impazzire di gioia i tanti tifosi in trasferta. Al match della 17a giornata, seconda di ritorno, è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast che racconta i match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

La fotografia è di Mattia Martegani, il supporto tecnico di Thomas Massara.

Giovedì 29 gennaio (in diretta alle 14 su Radio Materia) torna anche “Luci a Masnago” che poi sarà disponibile anche in forma di podcast.

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!

.

.

.

GLI ARTICOLI DI VARESENEWS

.

LA CRONACA – LE PAGELLE – LE INTERVISTE – LA FOTOGALLERY