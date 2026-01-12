DOP e IGP: il cibo italiano vale miliardi e traina l’economia
La classifica dei primi prodotti DOP e IGP mostra la forza del Made in Italy agroalimentare: formaggi e salumi guidano il valore economico, con il Gorgonzola DOP tra le eccellenze più performanti del Paese
Il cibo certificato italiano si conferma uno dei pilastri dell’economia nazionale. La classifica dei primi prodotti DOP e IGP per valore economico, contenuta nel Rapporto 2025 di ISMEA e Fondazione Qualivita, restituisce l’immagine di una filiera solida, competitiva e profondamente legata ai territori.
In testa si collocano i grandi formaggi DOP: Grana Padano e Parmigiano Reggiano, che insieme superano i 3,9 miliardi di euro, seguiti dal Prosciutto di Parma DOP. Subito dietro si conferma la Mozzarella di Bufala Campana DOP, mentre al quinto posto spicca il Gorgonzola DOP, con un valore alla produzione di 460 milioni di euro e una crescita significativa rispetto all’anno precedente.
La classifica racconta anche la ricchezza e la varietà del patrimonio agroalimentare italiano: dal Prosciutto di San Daniele DOP all’Aceto Balsamico di Modena IGP, dalla Mortadella Bologna IGP al Pecorino Romano DOP, fino alla Pasta di Gragnano IGP. Prodotti diversi per storia e collocazione geografica, ma accomunati da disciplinari rigorosi e da un forte legame con il territorio.
I dati confermano come le certificazioni DOP e IGP non siano solo un marchio di qualità, ma uno strumento economico strategico, capace di generare valore, occupazione e reputazione internazionale. In un contesto globale sempre più competitivo, il cibo italiano certificato continua a rappresentare una delle espressioni più concrete e riconoscibili del Made in Italy.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.