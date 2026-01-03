Varese News

È Chiara Costanzo una delle vittime di Crans-Montana, era originaria di Arona

Aveva 16 anni e studiava al Liceo Moreschi di Milano. Si trovava nella località svizzera per festeggiare il Capodanno con degli amici

Chiara Costanzo

È Chiara Costanzo una delle vittime accertate dell’incendio che ha devastato il bar Le Constellation a Crans-Montana, sulle Alpi svizzere. Chiara aveva 16 anni, abitava a Milano dove frequentava il Liceo Moreschi, ma la sua famiglia era originaria di Arona. Nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio si trovava nella località sciistica per festeggiare il Capodanno.

La famiglia Costanzo è nota ad Arona. Il nonno defunto di Chiara, Cesare, fu difensore civico della città nei primi anni 2000. Anche il padre Andrea è cresciuto ad Arona, dove ha frequentato le scuole.

La madre Giovanna Lanella (che si trovava a Crans Montana la sera della tragedia) ha spiegato a VcoAzzurraTv che la loro famiglia si recava spesso nella località sciistica, dove hanno una casa, e che Chiara aveva già frequentato Le Constellation  in passato insieme a degli amici.

 

Pubblicato il 03 Gennaio 2026
