Ecco la gioeubia 2026 di Gallarate
Anche quest'anno è stato allestito dai volontari della parrocchia di Arnate, che saranno mobilitati insieme alla Pro Loco per la serata di comunità
È già pronta la gioeubia 2026 di Gallarate: il fantoccio è già pronto, sul terreno accanto al campo da calcio dell’oratorio di Arnate, in via XXII Marzo, che giovedì ospiterà il rogo benaugurante che saluta il ritorno della luce dopo il periodo più buio dell’inverno.
