Varese News

Gallarate/Malpensa

Fognatura al collasso in via Bainsizza a Varese, Alfa al lavoro

Un intervento da 600 mila euro reso indispensabile dalle gravi condizioni del vecchio condotto. Si prevede la conclusione dell'opera per il mese di maggio

Bastavano due gocce per provocare allagamenti e disagi. Alfa al lavoro a Varese, in via Bainsizza, per il rifacimento della rete fognaria. Un intervento da 600 mila euro reso indispensabile dalle gravi condizioni del vecchio condotto, che presentava cedimenti strutturali e tratti completamente crollati. (nella foto Giuliana Malusardi, Direzione lavori Alfa)

La situazione – che si protraeva da anni – non consentiva il normale deflusso delle acque reflue, causando frequenti disagi ai residenti: anche in presenza di piogge modeste, infatti, la fognatura non riusciva a convogliare le acque a valle che, oltre a ristagnare sulla carreggiata, finivano per allagare le abitazioni.

IL CANTIERE
I lavori risultano particolarmente complessi a causa delle dimensioni ridotte della strada, larga circa tre metri, e della profondità di posa della nuova condotta, che raggiunge i quattro metri. Si tratta quindi di un intervento impattante, ma con spazi operativi assai limitati.
Attualmente il servizio fognario delle abitazioni viene garantito attraverso operazioni di spurgo, per assicurare la continuità del servizio.
Il cantiere, iniziato nel mese di novembre, ha già consentito la posa di oltre 50 metri di tubazioni. Si prevede la conclusione dei lavori per il mese di maggio.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.