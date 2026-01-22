Fognatura al collasso in via Bainsizza a Varese, Alfa al lavoro
Un intervento da 600 mila euro reso indispensabile dalle gravi condizioni del vecchio condotto. Si prevede la conclusione dell'opera per il mese di maggio
Bastavano due gocce per provocare allagamenti e disagi. Alfa al lavoro a Varese, in via Bainsizza, per il rifacimento della rete fognaria. Un intervento da 600 mila euro reso indispensabile dalle gravi condizioni del vecchio condotto, che presentava cedimenti strutturali e tratti completamente crollati. (nella foto Giuliana Malusardi, Direzione lavori Alfa)
La situazione – che si protraeva da anni – non consentiva il normale deflusso delle acque reflue, causando frequenti disagi ai residenti: anche in presenza di piogge modeste, infatti, la fognatura non riusciva a convogliare le acque a valle che, oltre a ristagnare sulla carreggiata, finivano per allagare le abitazioni.
IL CANTIERE
I lavori risultano particolarmente complessi a causa delle dimensioni ridotte della strada, larga circa tre metri, e della profondità di posa della nuova condotta, che raggiunge i quattro metri. Si tratta quindi di un intervento impattante, ma con spazi operativi assai limitati.
Attualmente il servizio fognario delle abitazioni viene garantito attraverso operazioni di spurgo, per assicurare la continuità del servizio.
Il cantiere, iniziato nel mese di novembre, ha già consentito la posa di oltre 50 metri di tubazioni. Si prevede la conclusione dei lavori per il mese di maggio.
