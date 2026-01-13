Fratelli d’Italia rivendica una crescita di iscritti nel Varesotto: “Guardiamo alle elezioni nelle grandi città e a Caronno Pertusella”
Il coordinatore provinciale Andrea Pellicini annuncia il superamento delle 1.250 adesioni: +120 iscritti rispetto all’anno precedente, con lo sguardo già alle prossime amministrative
Fratelli d’Italia rivendica una crescita di tesserati in provincia di Varese. Lo dicono i numeri del tesseramento 2025, che ha superato le 1.250 iscrizioni, in aumento rispetto al 2024, anno congressuale, quando erano state formalizzate 1.130 adesioni. A comunicarlo è il deputato e segretario provinciale del partito Andrea Pellicini.
Pellicini: «Risultato importante, ma si può fare ancora di più»
«Un risultato importante, frutto del lavoro di molti circoli – ha dichiarato Andrea Pellicini – coordinato sapientemente dal responsabile del tesseramento Salvatore Marino, vero e proprio martello a riguardo». Dall’analisi dei dati emerge un andamento positivo con differenze tra i territori: «Alcuni hanno fatto un lavoro eccellente, mentre in altri sappiamo che si può ancora crescere».
Sguardo al futuro: obiettivo elezioni 2026 e 2027
L’incremento delle adesioni è interpretato anche in ottica elettorale. «Il nostro movimento continua a crescere e si prepara ad affrontare le sfide amministrative del 2026 – ha aggiunto Pellicini – e, con un certo anticipo, anche quelle del 2027, quando si voterà in comuni importanti come Varese, Busto Arsizio e Gallarate». Nel mirino del partito anche Caronno Pertusella, «altro comune con più di 15.000 abitanti – ha ricordato Pellicini – dove schiereremo certamente un nostro candidato».
